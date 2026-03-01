À Bastia, l’archiconfrérie perpétue la foi bien au-delà de la Saint-Joseph

L’histoire de l’église Saint Joseph remonte au XVIIe siècle. « Au départ, c’était un couvent mis à disposition des Servites de Marie, qui s’est effondré avant d’être reconstruit. À la Révolution française, les biens de l’Église sont saisis, les Servites de Marie sont chassés et l’église est désacralisée et transformée en grenier à foin », indique Joseph Gandolfi. C’est dans les années 1800 que l’armée se retire et que le bâtiment est mis en vente. « La mairie voulait l’acquérir pour en faire un hospice sauf que les gens du quartier se sont réunis, ont collecté une certaine somme et l’ont acheté. À partir de là, l’église est resacralisée, restaurée et mise en place pour célébrer le culte de Saint Joseph. »





C’est dans ce contexte qu’émerge la confrérie, à la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle, avec le soutien des habitants du quartier. Depuis, la confrérie, devenue archiconfrérie, veille à la vie de l’église et au maintien du culte. Les confrères sont présents tout au long de l’année, ils organisent ou participent à 25 à 30 célébrations à Bastia, et à « plus de 150 célébrations à travers la Corse ». « Les confrères sont sollicités ailleurs, dans les endroits les plus retirés parfois et se déplacent à leurs frais parce qu’ils sont impliqués et très présents sur les deuils, mariages, baptêmes. On a développé les chantres et on est passé de 4 à 15 personnes en permanence pour répondre à toutes les demandes. »



Au-delà des cérémonies, la confrérie assure également l’entretien permanent de l’édifice, tout au long de l’année. « Les confrères sont extrêmement investis dans l'entretien de l’église de façon permanente, on fait en sorte d’être suffisamment nombreux pour pallier les problèmes, parce qu’au-delà de l’investissement personnel dans les travaux, il y a aussi un investissement financier. Ils croient vraiment à la gloire de Saint Joseph, sinon ils ne viendraient pas travailler et donner de l’argent. Notre fidélité à Saint Joseph, c’est la pratique du culte et l’entretien de l’édifice auquel on tient particulièrement. » Aujourd’hui, grâce à leur engagement constant, l’église vit « de mars à mars », sourit Joseph Gandolfi. « Si la confrérie n’existait pas aujourd’hui, je suis persuadé que l’église n’existerait plus. »

