À Antibes, la diaspora corse se rassemble autour du cardinal Bustillo

Le 7 avril prochain, à Antibes, foi, culture et convivialité se mêleront à l’occasion d’une soirée exceptionnelle portée par la diaspora corse des Alpes-Maritimes. Pour la première fois, le cardinal François-Xavier Bustillo, evêque de Corse, fera le déplacement pour célébrer une messe en la cathédrale d’Antibes, à 19 heures, chantée par le groupe polyphonique Alta Rocca. Une célébration ouverte à tous, sans inscription, qui promet de rassembler Corses et amis de l’île présents sur la Côte d’Azur « dans un esprit de foi, de communion et de fraternité ».
La soirée se poursuivra ensuite dans un cadre plus festif, aux Espaces du Fort Carré, où de 20 heures à 23 heures, un buffet dînatoire – accessible sur inscription* – sera proposé. Un temps convivial rythmé par des chants corses et des temps d’échange, afin de prolonger cette rencontre sous le signe du partage.
Un évènement qui revêt de plus une dimension solidaire puisque l’ensemble des fonds récoltés lors de la soirée sera intégralement reversé à l’Église de Corse.
Une initiative qui illustre, une nouvelle fois, la vitalité de la diaspora insulaire et son attachement à ses racines.
* Pour s'inscrire à la soirée : https://www.billetweb.fr/soiree-festive-la-corse-a-antibes-2026&src=agenda?fbclid=IwY2xjawQ8obNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBtM2xnMjViUGpCT0pReXdTc3J0YwZhcHBfaWQPNTE0NzcxNTY5MjI4MDYxAAEexCVelXpuzKgwA3E3rwN0-CyJCyXwuhxABwmcIUddzkE3xfDDChMvxU-e4tY_aem_vhg7alMAs0izqt0HLslDyA
La soirée se poursuivra ensuite dans un cadre plus festif, aux Espaces du Fort Carré, où de 20 heures à 23 heures, un buffet dînatoire – accessible sur inscription* – sera proposé. Un temps convivial rythmé par des chants corses et des temps d’échange, afin de prolonger cette rencontre sous le signe du partage.
Un évènement qui revêt de plus une dimension solidaire puisque l’ensemble des fonds récoltés lors de la soirée sera intégralement reversé à l’Église de Corse.
Une initiative qui illustre, une nouvelle fois, la vitalité de la diaspora insulaire et son attachement à ses racines.
* Pour s'inscrire à la soirée : https://www.billetweb.fr/soiree-festive-la-corse-a-antibes-2026&src=agenda?fbclid=IwY2xjawQ8obNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBtM2xnMjViUGpCT0pReXdTc3J0YwZhcHBfaWQPNTE0NzcxNTY5MjI4MDYxAAEexCVelXpuzKgwA3E3rwN0-CyJCyXwuhxABwmcIUddzkE3xfDDChMvxU-e4tY_aem_vhg7alMAs0izqt0HLslDyA
-
Rugby régional - Lucciana et Ajaccio vainqueurs pour la Der
-
Plusieurs camions d’une société de distribution de boissons détruits dans un incendie à Biguglia
-
A màghjina - A bella funtana di Calia Cassano
-
Le football corse et le SC Bastia en deuil : Paul Orsatti n'est plus
-
Pene in capu - Langue corse : quand Jean-Michel Blanquer dérape