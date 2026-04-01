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À Antibes, la diaspora corse se rassemble autour du cardinal Bustillo


La rédaction le Lundi 6 Avril 2026 à 09:48

Le 7 avril prochain, c'est un évènement exceptionnel que s'apprête à vivre la diaspora corse des Alpes-Maritimes qui accueillera pour la première fois le cardinal Bustillo. L'évêque de Corse célébrera une messe à 19 heures en la cathédrale d'Antibes, avant une soirée conviviale qui rassemblera les Corses et amis de la Corse au profit de l'Église de Corse



À Antibes, la diaspora corse se rassemble autour du cardinal Bustillo
Le 7 avril prochain, à Antibes, foi, culture et convivialité se mêleront à l’occasion d’une soirée exceptionnelle portée par la diaspora corse des Alpes-Maritimes. Pour la première fois, le cardinal François-Xavier Bustillo, evêque de Corse, fera le déplacement pour célébrer une messe en la cathédrale d’Antibes, à 19 heures, chantée par le groupe polyphonique Alta Rocca. Une célébration ouverte à tous, sans inscription, qui promet de rassembler Corses et amis de l’île présents sur la Côte d’Azur « dans un esprit de foi, de communion et de fraternité ». 
 
La soirée se poursuivra ensuite dans un cadre plus festif, aux Espaces du Fort Carré, où de 20 heures à 23 heures, un buffet dînatoire – accessible sur inscription* – sera proposé. Un temps convivial rythmé par des chants corses et des temps d’échange, afin de prolonger cette rencontre sous le signe du partage.
 
Un évènement qui revêt de plus une dimension solidaire puisque l’ensemble des fonds récoltés lors de la soirée sera intégralement reversé à l’Église de Corse.
 
Une initiative qui illustre, une nouvelle fois, la vitalité de la diaspora insulaire et son attachement à ses racines.


* Pour s'inscrire à la soirée : https://www.billetweb.fr/soiree-festive-la-corse-a-antibes-2026&src=agenda?fbclid=IwY2xjawQ8obNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBtM2xnMjViUGpCT0pReXdTc3J0YwZhcHBfaWQPNTE0NzcxNTY5MjI4MDYxAAEexCVelXpuzKgwA3E3rwN0-CyJCyXwuhxABwmcIUddzkE3xfDDChMvxU-e4tY_aem_vhg7alMAs0izqt0HLslDyA
 





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