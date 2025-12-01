À Ajaccio, les faucons sont de retour pour la campagne d’effarouchement

Chaque année, la présence des étourneaux sansonnets accompagne l’arrivée de la saison froide à Ajaccio. Attirées par un climat plus doux et des ressources alimentaires abondantes, d’importantes colonies s’installent temporairement dans différents secteurs de la ville. Mais si leur ballet aérien constitue un phénomène spectaculaire, leurs déjections corrosives provoquent des nuisances récurrentes dans l’espace public et peuvent présenter un risque sanitaire pour les personnes les plus fragiles.



Pour limiter ces désagréments, la municipalité a décidé de reconduire sa campagne annuelle d’effarouchement. Elle prendra cette année la forme de quatre interventions nocturnes consécutives, programmées du 17 au 20 novembre, entre 16 heures et 22 heures. Une opération confiée à trois fauconniers professionnels de la société Phoenix Effarouchement, qui interviennent selon « un dispositif rigoureux et respectueux de la biodiversité », souligne la Ville d’Ajaccio.



« Comme chaque année, l’équipe interviendra sur les zones dortoirs où s’abritent les étourneaux en utilisant plusieurs techniques de fauconnerie pour provoquer chez l’animal un « traumatisme temporaire » destiné à éviter toute sédentarisation et à entraîner leur départ migratoire en dehors de la ville, sans pour autant leur nuire. Pour ce faire, les fauconniers utilisent des rapaces – faucons et buses – qui sont des prédateurs naturels de l’étourneau. A cela, ils combinent des techniques pyrotechniques pour effrayer les oiseaux et des méthodes d’éblouissement pour les perturber sur le territoire », précise-t-elle par ailleurs en pointant les objectifs d’ordre sanitaire et environnemental visés par cette opération.



Les fientes d’oiseaux entraînent en effet la dégradation des trottoirs et du mobilier urbain, salissent les véhicules et, une fois sèches, peuvent diffuser des poussières potentiellement nocives. Ces interventions doivent ainsi permettre de réduire l’accumulation de ces dépôts et de préserver la salubrité des espaces publics durant la période hivernale.