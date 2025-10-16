À Ajaccio, la CLE tire la sonnette d’alarme sur la pauvreté des enfants

Alors que la Corse reste la région la plus pauvre de France métropolitaine selon l'Insee, le colloque annuel de la Coordination inter-associative de Lutte contre l'Exclusion a cette fois voulu se pencher sur la question délicate de l’enfance et de la pauvreté. Une problématique encore souvent invisibilisée sur notre territoire. Ce mercredi après-midi, au fil d'interventions, d’études et d'échanges, ce rendez-vous a permis de faire tout la lumière sur ce sujet. Des idées ont également été partagées pour lutter la précarité qui touche les enfants.



Si la CLE a choisi cette thématique, c'est parce " qu'il n'y a rien de plus injuste. Un enfant n'a pas choisi de naître dans la misère. Un enfant n'a pas choisi d'être éduqué avec de petits moyens (...) Les chiffres montrent bien que ces enfants ont moins de chance de suivre un parcours scolaire de longue durée, d'être en meilleure santé. Les enfants pauvres dans un bon nombre de cas, deviennent des adultes pauvres. C'est pour cela que ça nous a semblé normal de porter cette année les feux dessus ", explique le Dr François Pernin, président de la CLE. "Ce colloque témoigne, clairement, que nos actions, aussi nombreuses et généreuses qu’elles soient, ne suffiront pas, à elles seules, à faire reculer la misère et à éteindre l’incendie (...) C’est d’une stratégie globale, incluant tous les talents, dont nous avons besoin aujourd’hui", pose par ailleurs la CLE. Et l'organisation de ce colloque s'inscrit dans cette volonté.



Dans cette optique, la parole a été donnée à plusieurs intervenants spécialistes de la question : Xavier Emmanuelli – co-fondateur de Médecins sans Frontières, Fondateur du SAMU social de Paris et du SAMU social international, ancien secrétaire d’Etat chargé de l’action humanitaire d’urgence - venu parler des enfants des rues d'autres pays ; l’association Ghjuventù di Manca, auteur du rapport "Pauvreté des enfants en Corse, l’urgence sociale" ; Frédéric Jésu qui a été pédopsychiatre de service public avec des fonctions de chargé de mission dans le champ des politiques de l'enfance, de la jeunesse et des familles, désormais consultant et formateur en matière de politiques éducatives locales et Jean-Pierre Rosenczeig magistrat spécialisé, professionnel de la protection de l'enfance et militant associatif.



En ouverture, la parole a en outre été donnée aux enfants "Copain du Monde" du Secours populaire à travers une mise en scène théâtrale."Nos voix, c’est l’avenir". Plusieurs adolescents ont présenté leurs slogans, leurs solutions pour sortir de la précarité : "Un toit, ma chambre, ma dignité", "Stop à la faim, cantine pour tous ".



Lors de l’ouverture du colloque, François Pernin a tenu à remercier les élus présents (le député Paul-André Colombani et les conseillères Danielle Antonini et Muriel Fagni), les maires premiers échelons face à la misère, les députés qui font remonter la voix des pauvres, les présents, fantassins de la misère, les éducateurs et professeurs entre autres, eux qui ont "la clef de la résolution de la pauvreté en développant les talents." Si la pauvreté est reconnue aujourd'hui comme un problème de politique majeure de notre région, "maintenant il faut passer à l’acte".