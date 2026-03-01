À Ajaccio, Yann Le Borgne imprime l’aventure graphique de Drozo

« Avec cette technique, il faut réfléchir au dessin différemment », précise l’artiste. « Il faut séparer les couleurs, imaginer les superpositions. Par exemple, si on imprime du jaune sur du bleu, on obtient du vert. »



Cette contrainte technique se transforme rapidement en moteur de création. « Ce qui est fascinant, c’est que la technique impose ses règles et que les artistes doivent s’y adapter. »

Pour beaucoup d’auteurs, la sérigraphie reste cependant abstraite jusqu’au moment de passer à l’impression. « Tant qu’on ne met pas les mains dedans, c’est difficile de comprendre le fonctionnement », reconnaît Yann Le Borgne. Lui-même a découvert la technique lors d’un premier projet avec Christian Humbert-Droz : « Je suis monté à Genève pour apprendre. Et ça a été un choc mental. J’ai adoré. »



Une liberté totale pour les auteurs



Si la technique impose certaines contraintes, le projet éditorial laisse une grande liberté aux artistes. Chaque numéro repose sur quelques règles simples : un thème, un nombre de pages limité et un nombre de couleurs déterminé.



Cette année, le thème choisi était « chjucu ». « Chaque auteur dispose de quatre pages et de deux couches de sérigraphie. Mais à partir de là, ils sont complètement libres », poursuit Yann Le Borgne. « Il n’y a pas de censure, pas de relecture. » Pour cette édition, 300 exemplaires ont été tirés.



Le numéro rassemble douze artistes corses, auxquels s’ajoutent deux suisses qui accompagnent le projet. Pour sa contribution, Yann Le Borgne a choisi de se tourner vers un souvenir d’enfance. « Comme le thème était “petit”, j’ai essayé de remonter le plus loin possible dans ma mémoire. J’ai raconté mon premier souvenir d’enfance. »



Auteur de bande dessinée depuis plusieurs années, le dessinateur rappelle que la technique n’est jamais qu’un outil au service du récit. « Le plus difficile, ce n’est pas de dessiner, c’est d’inventer. Si l’histoire est bonne, le dessin peut être très simple. On pourrait même faire des bonhommes bâtons et ça fonctionnerait », sourit-il.

