À Ajaccio, Arcu di Sapè propose des conférences-débats pour "mettre une petite lumière dans un monde chaque jour plus complexe"

Outre le grand public, l'association essaye aussi d'embarquer les scolaires dans son projet, en tentant de trouver d'autres formes que les banales conférences qui pourraient ennuyer les plus jeunes. Au printemps, elle avait ainsi invité les collégiens de Vico au Centre scientifique de Vignola à Ajaccio pour suivre une conférence in situ sur les énergies renouvelables avec un chercheur de l'Université de Corse. Sur l'IA, en partenariat avec l'Inspectrice académique de mathématiques, les enseignants de la discipline qui le souhaitent pourront se voir offrir pour leurs élèves de 2nd le livret réalisé par Aurélie Jean sur les algorithmes. "En décembre, nous organiserons un webinaire entre Aurélie Jean et les élèves 2nd qui auront travaillé sur le livre".



Ce vendredi 7 novembre à 18h30 à l'Office de tourisme du Pays d'Ajaccio, l'association a reçu l’archéologue et chercheuse au CNRS Cécile Michel, spécialiste française des tablettes de Kanesh, archives privées les plus anciennes du monde (entrée libre et gratuite). "Il y a eu une série consacrée aux travaux de cette femme dans le journal le Monde l'été précédent. C'est une histoire extraordinaire. Les tablettes ont été découvertes par des agriculteurs en Turquie. Des archéologues ont été contactés et ils ont trouvé 20 000 tablettes en parfait état et depuis 40 ans, elles sont en cours de décryptage. (...) Céline Michel rentre à peine de Turquie, elle va nous parler des fouilles toujours en cours", détaille la présidente de l'association.



Le 5 décembre, l'association recevra Marc Gibernau, chercheur CNRS en écologie des interactions plantes – insectes au sein du laboratoire Sciences Pour l’Environnement du CNRS et de l’Université de Corse. La conférence portera sur la reconstitution de la biodiversité et notamment de l’interaction insectes et plantes qui conduit à la pollinisation dans un milieu sanctuarisé sur la route des Sanguinaires. Il s’agit de la dette écologique acquittée par Engie en contrepartie de l’installation de nouvelles cuves de gaz à Ajaccio en 2022 au Loretto.



L'association compte aujourd'hui une soixantaine de membres. Elle travaille en ce moment sur la programmation 2026.



