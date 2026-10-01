À Ajaccio, 77 nouveaux logements prennent forme dans le quartier Candia

Dans le quartier Candia, à Ajaccio, les résidences U Candelu et U Luminellu prennent peu à peu forme. Ce jeudi matin, les différents partenaires de ce programme se sont retrouvés sur le chantier pour marquer une nouvelle étape avec l’achèvement du gros œuvre. Au total, 77 logements doivent y voir le jour : 38 logements locatifs sociaux au sein de U Luminellu et 39 logements en accession sécurisée à la propriété pour U Candelu.



Deux résidences familiales indépendantes, portées respectivement par la SFHE et Le Logis Corse, qui viennent prendre place dans un quartier en pleine évolution. Mais au-delà du programme immobilier, l’enjeu est surtout celui de l’accès au logement dans le Pays ajaccien. « Aujourd’hui, les loyers sont élevés, le coût de la construction coûte cher et on voit qu’il y a de moins en moins de foncier. Ces difficultés touchent aussi bien les jeunes que les familles. Avec cette opération, on a réussi à lever ces freins », se réjouit Antoine Ortoli, vice-président de la CAPA délégué à l’Habitat et président de l’OPH de la CAPA.





39 appartements en accession tous déjà attribués



Parmi les 77 appartements, les 39 logements de U Candelu ont une particularité : ils sont proposés en accession sécurisée à la propriété et sont exclusivement destinés à devenir des résidences principales. Tous ont d’ores et déjà trouvé preneur. « Ils ont des clauses anti-spéculation, c’est-à-dire qu’ils ne pourront pas revendre pendant 15 ans, et ils ont de facto pu bénéficier de prix attractifs », explique Antoine Ortoli. Les appartements ont ainsi été proposés autour de 3 600 euros le mètre carré.



Le dispositif prévoit par ailleurs plusieurs garanties destinées à sécuriser le parcours des futurs propriétaires, avec des garanties de rachat et de relogement ainsi qu’une assurance revente. Le Logis Corse, seule coopérative HLM insulaire, accompagne également les acquéreurs depuis le montage financier jusqu’à la remise des clés et après la livraison. U Candelu sera composé de 16 T2, 14 T3 et 9 T4. De son côté, U Luminellu comprendra également 16 T2 et 14 T3, auxquels s’ajouteront 8 T4, soit 38 logements locatifs sociaux. Parmi eux, 15 seront destinés aux ménages aux revenus les plus modestes.



Pour la CAPA, partenaire de l’opération, ces 77 nouveaux logements doivent surtout constituer une réponse concrète à une problématique devenue centrale dans le Pays ajaccien. « La première préoccupation des habitants du Pays ajaccien, c’est comment se loger convenablement, dignement », insiste Antoine Ortoli en précisant que la communauté d’agglomération a notamment garanti 50 % du prêt contracté pour l’opération locative, pour un volume de 4,762 millions d’euros. En contrepartie, quatre logements sociaux, trois PLUS et un PLAI, lui ont été réservés.



Pour Antoine Ortoli, l’intérêt de l’opération réside également dans le profil des futurs habitants. « Il y a des jeunes actifs, il y a des familles, et surtout des gens qui veulent construire sur le territoire du Pays ajaccien. Notre but à la CAPA, c’est faire revenir des familles et des jeunes actifs à Ajaccio », explique-t-il.



L’implantation dans le quartier de Candia répond également à cette logique. Les deux résidences seront en effet intégrées à un secteur déjà pourvu d’écoles, de commerces et de transports. Des espaces verts et des stationnements en sous-sol sont également prévus. « Tout cela va apporter une nouvelle attractivité au quartier », estime le vice-président de la CAPA.





Plus de 2 000 logements sociaux à produire en six ans



Mais U Candelu et U Luminellu ne représentent qu’une partie de la réponse que la CAPA entend apporter aux besoins du territoire. Dans son nouveau Programme local de l’habitat, l’intercommunalité s’est fixé un objectif de 2 034 logements sociaux à produire en six ans.



Un objectif important alors que les obstacles à la construction se multiplient. « Le foncier qui est disponible est de plus en plus rare. Les coûts de la construction augmentent. Les opérations sont de plus en plus difficiles à équilibrer. Sans parler des contraintes d’aménagement ou techniques … », pointe Antoine Ortoli en indiquant que pour tenter de lever ces difficultés, la CAPA mise notamment sur une plus grande mobilisation des différents acteurs. « L’exemple de ces futures résidences est bien parce que tous les partenaires sont réunis. C’est très important parce que je pense que c’est ensemble qu’on pourra réussir à avancer, à lever ces obstacles. L’idée, c’est vraiment de mettre toutes les forces vives pour pouvoir anticiper et permettre que les projets sortent de terre ».



Car pour produire davantage de logements, la solution ne passera pas nécessairement par l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation. « Ça passe par la construction. Mais pas forcément la construction sur de nouveaux espaces. On peut imaginer de bâtir la ville sur la ville. D’optimiser les dents creuses », avance Antoine Ortoli avant de conclure : « Aujourd’hui, il faut se réinventer. On n’a pas le choix ».