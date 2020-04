7 minutes par jour, c'est la dose de bonheur prescrite par #Paese sur Via Stella

Dans #Paese, les personnages qui peuplent Caracutu sont eux aussi confinés dans leur salon ! Et leur quotidien n'est pas triste, car même isolés, leurs vies au village regorgent de péripéties...





Et s’il y avait encore de la vie dans les villages de Corse ?

Le petit hameau imaginaire de Caracutu aurait pu devenir l'un de ces nombreux villages fantômes de montagne, comme tant d'autres qui ont été désertés tout au long du XXème siècle. Avec l'expansion des réseaux sociaux, l'accès à l'information, une quête d'identité qui traverse toutes les couches de la société, petit à petit, certains villages ont commencé à se repeupler.





Et Caracutu qui ne comptait plus que 17 habitants dans les années 1980 est aujourd'hui fort d'une population d'une centaine d'individus. C'est en partie grâce à Orlandu Perfetti, l'ancien Maire, amateur de nouvelles technologies qui a fait la promotion de son hameau sur Internet.



Casting

Guy Cimino (Orlandu), Serena Leca (Saveria), Coco Orsoni (Bonnie), Didier Ferrari (Claude), Delia Sepulcre Nativi (Mona), Danae Sepulcre Nativi (Luisa), Pierre-Laurent Santelli (Jojo) et Sébastien Casalonga (Loulou)





La série #Paese diffusé en avant-première du 2 au 8 mai à 20h35 sur Via Stella.