3e édition de « Tout Ajaccio donne son sang » : quatre jours pour participer à la collecte exceptionnelle

Quatre jours de mobilisation pour le don du sang. L’Établissement Français du Sang (EFS) organise du mercredi 27 au samedi 30 août une collecte exceptionnelle en centre-ville d’Ajaccio. L’occasion de se lancer pour un don.



L’événement a débuté ce mercredi matin sur la place Campinchi où un village dédié à la collecte a été installé. Deux chapiteaux, bus de l’EFS, associations et équipe : tout est prêt pour accueillir les donneurs sur quatre jours. « L’objectif, c’est de sensibiliser les Ajacciens et le grand Ajaccio à la cause du don du sang, rappeler en cette fin de saison qu’il est important de donner toute l’année », indique Alexandre Talamoni, directeur de la communication de l’EFS Alpes-Méditerranée.



Dès les premières heures, les donneurs ont répondu présents comme Pascale, donneur régulier. « Chaque fois que le camion est là, je viens donner », sourit-elle. Inscrite sur le site de l’EFS, elle a reçu un SMS l’informant de cette collecte et elle a pris rendez-vous directement en ligne. « C’est gratifiant de donner » confie-elle en plein prélèvement. Les bénévoles eux-aussi se mobilisent. Béa, bénévole de l’association des donneurs de sang de la Poste et d’Orange depuis une trentaine d’années montrait l’exemple ce matin en faisant un don. Elle œuvre pour cette cause et elle donne depuis 1996. « Un don peut sauver trois vies donc l’argument est de choc ». Durant quatre jours, elle sera présente sur le village et aux abords pour sensibiliser la population. « On explique qu’un don sauve trois vies, ça accroche. On leur dit aussi que la Corse n’est pas auto-dépendante (…) Ça touche tout le monde. La cause est entendue. »



Pour cette collecte exceptionnelle, l’EFS attend « entre 60 et 100 personnes par jour. On espère, comme l’an passé, que les Ajacciens se mobiliseront et que les touristes seront également au rendez-vous. » Cette période de fin de l’été permet de mieux attirer les donneurs qui ne sont pas encore dans le « rush » de la rentrée. L’été, il y a moins de collectes, les réserves de sang peuvent baisser là où les besoins restent constants donc « à l’approche de la rentrée, le but est de trouver un niveau de réserve suffisant ».

