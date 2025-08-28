3e édition de « Tout Ajaccio donne son sang » : quatre jours pour participer à la collecte exceptionnelle

Quatre jours de mobilisation pour le don du sang. L’Établissement Français du Sang (EFS) organise du mercredi 27 au samedi 30 août une collecte exceptionnelle en centre-ville d’Ajaccio. L’occasion de se lancer pour un don.
L’événement a débuté ce mercredi matin sur la place Campinchi où un village dédié à la collecte a été installé. Deux chapiteaux, bus de l’EFS, associations et équipe : tout est prêt pour accueillir les donneurs sur quatre jours. « L’objectif, c’est de sensibiliser les Ajacciens et le grand Ajaccio à la cause du don du sang, rappeler en cette fin de saison qu’il est important de donner toute l’année », indique Alexandre Talamoni, directeur de la communication de l’EFS Alpes-Méditerranée.
Dès les premières heures, les donneurs ont répondu présents comme Pascale, donneur régulier. « Chaque fois que le camion est là, je viens donner », sourit-elle. Inscrite sur le site de l’EFS, elle a reçu un SMS l’informant de cette collecte et elle a pris rendez-vous directement en ligne. « C’est gratifiant de donner » confie-elle en plein prélèvement. Les bénévoles eux-aussi se mobilisent. Béa, bénévole de l’association des donneurs de sang de la Poste et d’Orange depuis une trentaine d’années montrait l’exemple ce matin en faisant un don. Elle œuvre pour cette cause et elle donne depuis 1996. « Un don peut sauver trois vies donc l’argument est de choc ». Durant quatre jours, elle sera présente sur le village et aux abords pour sensibiliser la population. « On explique qu’un don sauve trois vies, ça accroche. On leur dit aussi que la Corse n’est pas auto-dépendante (…) Ça touche tout le monde. La cause est entendue. »
Pour cette collecte exceptionnelle, l’EFS attend « entre 60 et 100 personnes par jour. On espère, comme l’an passé, que les Ajacciens se mobiliseront et que les touristes seront également au rendez-vous. » Cette période de fin de l’été permet de mieux attirer les donneurs qui ne sont pas encore dans le « rush » de la rentrée. L’été, il y a moins de collectes, les réserves de sang peuvent baisser là où les besoins restent constants donc « à l’approche de la rentrée, le but est de trouver un niveau de réserve suffisant ».
Durant quatre jours, vous pouvez venir donner votre sang au village installé place Campinchi à Ajaccio
« En faire un événement festif »
Cette 3e édition bénéficie du soutien de l’Union départementale pour le don de sang bénévole 2A, ainsi que des membres de la Table Ronde Française qui proposeront une collation gourmande aux donneurs. Le Lions Club sera également présent, tout comme la Ville d’Ajaccio. Samedi, pour animer le village du don du sang, le groupe Fiumicanti se produira. « C’est important de développer cet événement pour en faire un rendez-vous festif parce que le don du sang, c’est quelque chose de joyeux. Nous sommes là pour sauver des vies, pour apporter notre contribution volontairement et gratuitement, et nous avons besoin de toute la population en âge de donner », souligne Alexandre Talamoni.
Le don du sang en pratique
Durant ces 4 jours, les volontaires peuvent directement se présenter sur le village ou prendre rendez-vous directement sur le site de l’EFS. « Le rendez-vous, c’est toujours souhaitable (…) Ça permet de lisser la participation du public », explique le directeur de la communication de l’EFS Alpes-Méditerranée. Mais le mot d’ordre reste avant tout celui : Venez comme vous êtes.
Une fois sur place, le donneur passera par cinq étapes : un questionnaire à remplir ; l’inscription avec des membres de l’EFS (un dossier est créé pour les nouveaux donneurs) ; l’entretien médical avec un infirmier spécialisé ou un médecin pour voir si le donneur peut donner pour sa sécurité et celles des receveurs; puis si le donneur peut faire le don, place à la 4e étape du prélèvement qui va durer entre 5 à 10 minutes maximum. « On va prélever environ 450-480 millilitres maximum. On retrouve ce volume perdu très rapidement après s’être bien hydraté après le don, on encourage aussi les gens à boire avant de donner leur sang », détaille Alexandre Talamoni. Dernière étape, après le prélèvement, une collation est offerte avec deux objectifs : réhydrater au donneur et bien s’assurer qu’il soit en pleine forme. Au bout de 15 minutes, le donneur peut repartir et sa journée peut reprendre normalement, seul le sport est à éviter.
Des besoins importants
« Nous avons besoin de 10 000 poches de sang au niveau national, c’est important, nous devons apporter notre contribution au niveau de la Corse. Aujourd’hui, nous ne sommes pas autosuffisants que ça soit en PACA ou en Corse, c’est à dire que l’on prélève moins que ce dont on a besoin et heureusement d’autres régions françaises nous aident », note le directeur de la communication.
Les collectes se déroulent essentiellement sur les grandes agglomérations, Ajaccio, Bastia… alors pour mailler le terrain, l’EFS peut compter sur ses relais, les associations de donneurs de sang. « On en a, mais on aimerait en avoir plus pour avoir plus de relais sur les communes », glisse encore Alexandre Talamoni.
Lors de l’édition précédente, l’EFS avait enregistré 321 donneurs dont 73 nouveaux.
Savoir + :
"Tout Ajaccio donne son sang", place César Campinchi devant l’office de tourisme du mercredi 27 au samedi 30 août
Mercredi et jeudi de 9h à 14h
Vendredi et samedi de 10h à 18h.
Pour prendre rendez-vous : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/138194/sang/23-07-2025
