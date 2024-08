35 ans de magie musicale : le Festival d'Erbalunga promet une édition enflammée

Trente-cinq ans après sa création, le Festival de musique d'Erbalunga conserve la fraîcheur et l'enthousiasme du premier jour. Pour cette nouvelle édition, qui se déroulera du 11 au 13 août prochains au théâtre de verdure, les organisateurs ont concocté une programmation une fois de plus spectaculaire. L'événement, désormais incontournable tant pour le public local que pour les touristes, mettra en avant des artistes de premier plan, tout en continuant à se renouveler et à élargir ses horizons musicaux au-delà de la variété française qui constituait son registre initial.



Cette année, le festival commencera en grande pompe avec PLK, le rappeur qui a récemment enflammé l'Accor Arena. « Après le succès d'IAM en 2022, nous avons voulu poursuivre notre exploration dans ce genre musical pour attirer un public plus diversifié », explique Olivier Nicolaï, le directeur du festival. En prime, PLK, fils d'un père polonais et d'une mère corse, apporte un clin d'œil spécial à l'occasion.



Le lendemain, Selah Sue, l'artiste à la renommée internationale, se produira avec un groupe de musiciens composé de trois choristes, deux bassistes et un batteur pour offrir une performance envoûtante. La clôture de l'événement sera assurée par Claudio Capeo, l'ancien candidat de The Voice, désormais bien établi dans la variété française, pour maintenir une touche d'authenticité et de tradition.



Organiser un tel événement est devenu de plus en plus complexe pour les équipes. « Entre les cachets des artistes et la baisse du pouvoir d'achat, les défis sont nombreux », souligne Olivier Nicolaï. Néanmoins, le festival réussit à maintenir une qualité irréprochable année après année, comme en témoigne la fidélité du public. « Nos spectateurs reviennent chaque année, ce qui est une source de grande satisfaction », ajoute-t-il avec enthousiasme à l’approche du lancement.



Le festival d'Erbalunga continuera d'offrir la même ambiance conviviale avec des food-trucks et un bar à cocktails dès 19 h, pour profiter d'un cadre idyllique entre mer et montagne. Avant les concerts principaux, les quelque 2 000 spectateurs attendus pourront également apprécier le talent de trois artistes corses qui se produiront en première partie à 21 h 30.