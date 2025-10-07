30e Tour de Corse LV Overseas - Championnat d'Europe IRC : Les premières régates à Bonifacio

Après une matinée plutôt très calme où les voiliers n'ont pas pu naviguer, les équipages ont pu, enfin, s'exprimer cet après-midi avec la mise en place de deux parcours construits de 6 milles et d'un parcours côtier de 7 milles qui se sont déroulés par un vent de secteur Ouest de 8 à 12 noeuds.
Au terme de ces premières manches de coefficient 1, en temps compensé, c'est Final Final qui mène dans le groupe A devant Confluence et Ran. Dans le groupe B le leader se nomme Delos qui vire en tête devant Flyingdolphin et Télémaque II
Ce mercredi, de nouvelles régates sont programmées, avant le départ jeudi du 30e Tour de Corse LV Overseas qui regroupera les concurrents du Championnat d'Europe et les bateaux qui ne prennent part qu'au Tour de Corse, soit une flotte de 50 voiliers. Un parcours de 250 milles autour de la Corse de coefficient 2.5 qui sera déterminant pour le titre continental. Un Tour de Corse qui concerne les IRC, IRC Doubles, Osiris, les multicoques ainsi que la Classe Open.
Les participants
Final Final (PAC 52) Russel Whitworth
Teamguenifey (TP 52) Julien Llorca
Lisa R (Ker 46) Giovanni di Vicenzo
Ran (Carkeek 41) Niklas Zennstrom
Confluence (GP 42 Farr) Jean-Pierre Joly
Afazikimpulse (Neo 430)Yves Grosjean
Chenapan IV ( Ker 40) Gilles Caminade
Vito 3 (Ker 40)Gian Marco Magrini
Jacanda 3 (Mat 1180)Marc Rouanne
Leu (JV45) Thierry Deseine
Glenellen (Swan 42) Dominique Tian
Ivanaandalex (Landmark 43) Chavdar Aleksandrov
Alfaore (Grand Soleil 44) Louis Delille
Andiamo (Grand Soleil 44 Perf) Yves Grosjean
Solenn (JPK1050) Ludovic Gérard
Intrepride (Elan 410) Marc Sanjuan
Giogio (Grand Soleil 39) Philippe Mariani
Aurore (Figaro 2 Beneteau) Thierry de Fougerolles
Magic Sea (JPK 1080) Manu Santelli
Delos (Dehler 38) Erik Lacoste
Callisto (JPK 10.80) Arnaud Vuillemin
Flyingdolphin (Dufour 40) Willem Elmeet
High Five (Italia 998) Dirk Rompuy
Almogaver (J99)Olivier Illes
Happy Few Too (J109) Guy Delecroix
Nabla (JPK 1010) Emeric de Vigan
Srantibessadik (Sun Fast 3200) Pete Ramsdale
Raging Bee (JPK1010) Jean-Luc Hamon
Ilogan (JPK 1010) Pierre Perdoux
Telemaque II (JPK 1010) Victor Bordes
Srantibesfurti (A31) Gérard Guilluv