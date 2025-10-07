30e Tour de Corse LV Overseas - Championnat d'Europe IRC : Les premières régates à Bonifacio

Après une matinée plutôt très calme où les voiliers n'ont pas pu naviguer, les équipages ont pu, enfin, s'exprimer cet après-midi avec la mise en place de deux parcours construits de 6 milles et d'un parcours côtier de 7 milles qui se sont déroulés par un vent de secteur Ouest de 8 à 12 noeuds.

Au terme de ces premières manches de coefficient 1, en temps compensé, c'est Final Final qui mène dans le groupe A devant Confluence et Ran. Dans le groupe B le leader se nomme Delos qui vire en tête devant Flyingdolphin et Télémaque II





Ce mercredi, de nouvelles régates sont programmées, avant le départ jeudi du 30e Tour de Corse LV Overseas qui regroupera les concurrents du Championnat d'Europe et les bateaux qui ne prennent part qu'au Tour de Corse, soit une flotte de 50 voiliers. Un parcours de 250 milles autour de la Corse de coefficient 2.5 qui sera déterminant pour le titre continental. Un Tour de Corse qui concerne les IRC, IRC Doubles, Osiris, les multicoques ainsi que la Classe Open.