2e Trail de La Testa - Régis Rico comme en 2025

Trois cents coureurs se sont retrouvés ce matin au port de Figari d'où était donné, à 10 heures, en présence du maire de Figari Jean Giuseppi, le départ de la deuxième édition du Trail de La Testa. Une épreuve longue de seulement 10 kilomètres pour 130 mètres de dénivelé positif. Régis Rico qui s'était imposé l'année passée était finalement bien présent en préparation du Trail Napoléon.

Un parcours qui se faisait cette année en sens inverse par rapport à la version inaugurale avec une entame rapide sur la piste avant de tourner sur la gauche pour affronter l'unique difficulté du parcours à savoir la montée qui menait au point le plus haut de la course à savoir le hameau de La Testa. C'est d'ailleurs dans cette montée que Régis Rico allait produire son effort pour fausser compagnie à ses adversaires. Une échappée payante car il basculait en tête au hameau de La Testa avant d'entamer sa descente vers la mer et le retour vers le port de Figari au plus près de la grande bleue.

Régis Rico avait atomisé la course et s'imposait dans le temps de 39'07 en étant le seul coureur sous la barre des 40 minutes. Son Dauphin, le Cabiste Lionel Scherschel finissait en 40'59 alors que Victor Pfister occupait la troisième place du podium dans le temps de 42'03. Adil Aït Chaouch et Ange-Marie Chevré complétaient le top cinq.

Chez les dames, succès tout aussi aisé de Jade Ortega avec un chrono en 54'30, qui a devancé Charline Garetier (56'51) qui a soufflé la deuxième place pour huit petites secondes à Julie Vacca.