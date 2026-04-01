Football Grand Sud - La SVARR victorieuse avant le choc du 10 mai

En amont, samedi à 18 heures au Pruneddu, l'ASPV dans ce match du Top 4 face à Bastelicaccia s'est imposée 2 buts à 1 et conserve sa place au pied du podium. Les Moustiques demeurent sur une excellente dynamique dans cette seconde partie du championnat. Du côté de Propriano, comme cela était prévisible, le suspense n'a pas vécu au-delà du premier acte entre le leader de l'élite régionale et la lanterne rouge. A la pause, la SVARR menait, déjà, 3 buts à 0 pour finalement l'emporter sur la marque ample de 6 buts à 0. Dans le même temps, l'USC Corte l'a emporté en Casinca. L'écart demeure toujours de quatre points en faveur des joueurs du Valincu sur les Cortenais. La SVARR recevra, donc, l'USCC pour le match du titre le 10 mai au stade Jacky Santucci.

Pour sa part, le Sud FC qui rendait visite à Afa est revenu de son déplacement avec les points de la victoire en s'imposant 3 buts à 2





En Régional 2, la rencontre entre la JS Bonifacio et Ghisonaccia - Prunelli s'est jouée vendredi soir et a vu les joueurs d'Edmond Ibayi se faire surprendre par ceux de la Plaine qui se sont imposés 2 buts à 1 au terme d'une confrontation où les deux équipes ont fini à dix.

En Régional 3, la joute des réserves entre l'AS Porto-Vecchio et Bocognano, au stade du Pruneddu, a tourné à l'avantage des Montagnards qui ont remporté le match 4 buts à 1

Enfin, en Régional 4, la Squadra Lumiaccia recevait le FC Sotta. Les Sottais ont été battus sur la marque de 5 buts à 3.