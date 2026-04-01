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Les brèves

Niolu : Operata au couvent de Calacuccia le 25 avril prochain  21/04/2026

Grazi Ritratti
Une Operata est organisée au couvent Saint-François de Calacuccia le samedi 25 avril, de 9 h à 17 h. Il s’agira d’effectuer le nettoyage intérieur (peinture, débarras) ainsi que l’entretien extérieur du couvent (élagage, débroussaillage) afin de préparer sa réouverture cet été.
Le curé de Corte - Niolu indique également que "nous aurons besoin de rouleaux et de perches pour peindre, ainsi que de débroussailleuses, de tronçonneuses et de râteaux".
La participation du plus grand nombre est vivement souhaitée. Venite numerosi.
 

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