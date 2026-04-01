Rugby - Le RC Lucciana en Fédérale 3

Mais au coup de sifflet final le compte était bon : égalité parfaite entre les deux clubs à la marque (40-40) et bonus défensif à l'aller pour Lucciana, pour Orange ce dimanche après-midi. Seul le nombre d'essais - égalité à l'aller - a fait la différence - 3 à 2 - en faveur de Lucciana.

Fédérale 3 et 32es de finale du championnat de France pour le RCL donc.



Mais que l'après-midi fut dure. Certes Lucciana n'avait pas tardé à aller "bouger" Orange et à l'essai mai les visiteurs venus avec le même objectif ont remis le compteur à égalité avant de prendre leurs distances à la pause (12-5) après un essai de pénalité.

Au RCL ça n'allait pas fort mais la conviction qui est celle des lucciannais leur permettait de recoller à 12-12 et même s'ils cédaient encore un peu de terrain sur une pénalité (12-15) la messe était loin d'être dite.



Les hommes de Pocq allaient en administrer la preuve au cours des 5 dernières minutes disputées à 14 par Orange.

Au lieu de se laisser abattre ils allaient, avec leurs tripes, signer cet essai qui leur permettait d'accéder en Fédérale 3, d'aller affronter Salon en finale la semaine prochaine à.Aix avant d'entamer leur parcours en 32es de finale championnat de France.





Lucciana bat Orange 17-15, (40-40 sur les 2 rencontres) Essais pour Lucciana : Ettori (8e), Lombard (60e), Perramond (78e)

Pour Orange :Dumont (30e), Gereys (38e), une Pénalités: Dumont (70e)





RC Luccciana

Pilet (capitaine), Cecchini, Ettori, Desvergnes, Le Dé, Zucchelli, Fournier, Gelmini, Bouet, Mazet, Peltier, O. Leonelli, L. Leonelli, Perramond, Lombard (Chauvel, Agostini, Demasi, Noel, Lopes Azevedo, Chatel,Gelmini



Orange

Bertier, Perdrix (capitaine), Reboul, Vergnes, Mouysset, Laget,, Vermeulen, Sid, Bonjean, Dumont, Boudouani, Bertier, Baudouin, Gereys, Bourges (Toccanier, Guilhot, Vermeulen, Waeterinckx, Point, Gontier, Siegel



