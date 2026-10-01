26e Tour de Corse Historique - Raphaël Astier à une journée de la consécration

(Photos Paule Santoni)

Une quatrième étape qui ramenait, au départ de Propriano, les équipages à Ajaccio et qui débutait dans une spéciale historique et empreinte d’émotion, dans l’Alta Rocca, à savoir Arbellara- Zirubia où Attilio Bettega avait été victime d’un accident fatal en 1985. Yoann Bonato (Lancia) et Raphaël Astier sur la Porsche y signait le même temps 16’40, devant Julien Saunier (R5 Maxi Turbo) à 2 secondes. Une spéciale marquée par la sortie de route de la Porsche numéro 123 piloté par Andreas Kuntz navigué par Franck Macle victimes, respectivement, d'une fracture du pied et de la cheville. Un fait de course engendrant une interruption de ce tronçon chronométré. Dans la spéciale suivante, Chialza-Oronu, Julien Saunier était le plus rapide sur les 14 kilomètres en 9’35 et devançait Raphaël Astier de 5 secondes. Julien Saunier en 16’42 complétait ce deuxième podium de la journée.

Raphaël Astier qui avait peu habitué le public du Tour de Corse Historique à une disette de succès au terme des deux premières spéciales du jour y remédiait dans Aullène – Zicavo, une spéciale où Claude Balesi avait signé le scratch en 1987 au volant de la Renault 5 groupe N. Le pilote de la Porsche s’imposait dans la plus longue spéciale du jour avec ses 29,8 kilomètres en 19’24, laissant Julien Saunier à trois petites secondes et Yoann Bonato à 4 secondes. Tom Pieri (4e) se situait lui à 16 secondes.

La dernière spéciale du jour entre Petreto et Bisinau rapprochait les équipages du parc fermé dans la Cité Impériale. Julien Saunier en profitait pour enrichir son palmarès sur le Tour de Corse Historique 2026 en s’octroyant cette spéciale en 18’05. Yoann Bonato finissait deuxième à 16 secondes, et François Delecour troisième à 18 secondes. Astier, sans doute en mode contrôle, était quatrième dans le même temps, mais devançait Tom Pieri. La quatrième étape venait de prendre fin et c’est en leader incontesté que Raphaël Astier rejoignait le parc fermé à Ajaccio. Le pilote de la Porsche compte ce soir 2’49 d’avance sur Tom Pieri et 3’31 sur Yoann Bonato. Une troisième place que le pilote de la Lancia Delta devra défendre demain lors de la dernière étape vers Calvi face à Julien Saunier qui ne se trouve qu’à 17 secondes du podium. Pour le reste le top cinq est bouclé par la M3 de Jérôme Mancini à 12’01. Ce dernier devra toutefois avoir un œil sur une autre M3, celle de Thomas Argenti qui pointe juste derrière à 3 secondes et qui aura sans nul doute en ligne de mire la troisième place chez les J2.





VHRS : du changement en Moyenne Modérée

Il semblerait à l'heure où nous écrivons ces lignes, alors que la dernière spéciale n'était pas encore officielle que Jean Lacassagne (Lancia Delta) soit toujours en tête en Moyenne Haute. Christophe Baillet, pour sa part mène la Moyenne Intermédiaire, alors que Ilya Kashin (Volkswagen) est le nouveau leader en Modérée succédant à François Nicoulles. Enfin Stéphanie Bayard (Lancia Fulvia) pointe toujours en tête chez les féminines.

Demain matin, le 26e Tour de Corse vivra à l’heure de sa 5e et dernière étape avec le retour sur Calvi. Cinq tronçons chronométrés dont le dernier entre l’Argentella et Calvi en passant par Notre Dame de la Serra là où tout avait commencé mardi. Verdict en tout début d’après-midi avec le podium calvais. D’ici là, tout peut encore arriver. Même si Raphaël Astier semble bien parti pour l’emporter, le propre du sport automobile et de ses aléas est de ne pas être avare de surprises.