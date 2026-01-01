CorseNetInfos
26e Tour de Corse Historique - Plus de 400 inscrits en 6 minutes


GAP le Lundi 19 Janvier 2026 à 17:10

Record d’engouement pour le Tour de Corse Historique. À peine ouvertes samedi soir, les inscriptions de la 26e édition, prévue du 3 au 10 octobre prochain, ont dépassé en quelques minutes le seuil symbolique des 400 candidatures, confirmant l’aura internationale d’une épreuve désormais incontournable.



Du 3 au 10 octobre prochain se tiendra la 26e édition du Tour de Corse Historique. Une épreuve qui avait marqué l’an dernier son quart de siècle d’existence en battant un record absolu de participation, avec plus de 400 équipages engagés. L’édition 2025 avait également été couronnée, en novembre dernier à Londres, par le prix du meilleur rallye historique lors de la cérémonie des Historic Motoring Awards. Une distinction prestigieuse à l’échelle internationale, venue saluer le travail et l’exigence de l’équipe organisatrice.
 
L’édition à venir, programmée à l’automne, s’annonce d’ores et déjà riche à plus d’un titre. Plusieurs étapes intermédiaires viendront en jalonner la préparation dans les mois à venir, à commencer par l’ouverture des inscriptions, intervenue ce samedi à 19 heures. Une première échéance qui a immédiatement donné la mesure de l’engouement suscité par ce millésime 2026.
 
Ouvertes à 19 heures précises, les inscriptions ont dépassé les 400 candidatures en l’espace de seulement six minutes. Une liste déjà très fournie, sur laquelle figurent notamment le Néerlandais Jos Verstappen, père du pilote de Formule 1 Max Verstappen et déjà présent en 2024, Julien Saunier, Matthieu Fassio, lauréat en VHC l’an dernier, ainsi que le vainqueur du scratch 2025, Olivier Capanaccia.
 
Un enthousiasme sans précédent pour le Tour de Corse Historique, qui signe là une entrée en matière particulièrement prometteuse pour sa 26e édition.





