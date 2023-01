2013-2023 : Les 10 ans de la Communauté de communes de Marana Golo

Ce Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple avait été créé en 1949 de la volonté des élus des communes de Furiani, Biguglia, Borgo, Lucciana, Vignale, Olmu et Monte, désireux de créer un véritable espace de solidarités. Le SIVOM avait pour objectif à son lancement de garantir la protection et la distribution de la ressource en eau, d’assainir les eaux usées et de veiller à la sauvegarde des équilibres naturels sur le territoire des six communes. Tout au long de la dernière partie du 20ème Siècle, il a été l’un des acteurs majeurs du développement économique et social de la plaine de la Marana et de son essor. En 2012, l’élaboration du premier SDCI, Schéma Départemental de Coopération Intercommunale avait conduit à la fois en la modification profonde des statuts du SIVOM de la Marana avec l’élargissement de son périmètre et l’attribution de nouvelles missions. La commune de Furiani, déjà intégrée dans la CAB, Communauté d’Agglomération de Bastia, quittait l’ancien SIVOM qui, par arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2012, devenait alors Communauté des Communes de la Marana-Golo. C’est à cette date que les communes de Campile, Campitellu, Scolca, Crocicchia, Ortiporiu, Penta-Acquatella, Volpajola, Lentu, Bigornu et Prunelli di Casacconi incorporaient la nouvelle intercommunalité aux côtés de Biguglia, Borgo, Lucciana, Monte, Olmu et Vignale.

En octobre 2014, suite au SDCI, le périmètre intercommunal était porté à 10 communes : Campitellu, Scolca, Lentu, Bigornu, Biguglia, Borgo, Lucciana, Monte, Olmu et Vignale. La CCMG possède aujourd’hui un patrimoine naturel d’exception avec des sites remarquables à préserver comme l’Étang de Biguglia, le Golo mais aussi un patrimoine architectural d’une grande richesse, une attractivité économique indéniable et un tourisme à mettre en valeur…