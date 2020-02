19 nouveaux citoyens français accueillis à la préfecture de Haute-Corse

La cérémonie d’accueil a eu lieu ce jeudi 6 février à 18 heures dans les salons de la préfecture. Les 19 ressortissants étrangers ainsi que les maires des 14 communes de résidence des nouveaux français étaient conviés. Trois d’entre eux vont vivre à Penta-di-Casinca, deux à Bastia, deux à Calvi, deux à Corte, un à Furiani, un à Pietroso, un à Palasca, un à Venaco, un à Piedicorte-di-Gaggio, un à Stazzona, un à Prunelli di Fiumorbo, un à San Nicolao, un à Ventiseri et un à Linguizzetta.



Après la réception des invités, le préfet a prononcé un discours d’accueil pendant lequel il a insisté sur les droits et les devoirs des citoyens. « Vous allez ainsi pouvoir décider non seulement de l’avenir de notre pays mais aussi de celui de l’Union européenne. »

Il a terminé son discours par un mot à l’attention des naturalisés français : « Je vous souhaite avec amitié et avec confiance, la bienvenue dans notre communauté nationale qui est la mienne, qui est désormais la vôtre, qui est la nôtre. »



Le film « Devenir français » a ensuite été projeté dans la salle. S’en est suivi la remise des décrets et des livrets d’accueil pour les récipiendaires. Ce document comprenait la lettre du président de la République, la charte des droits et devoirs du citoyen français, un extrait des paroles de la Marseillaise, un extrait de la Constitution du 4 octobre 1958, le décret portant acquisition de la nationalité française ou un exemplaire original de la déclaration de nationalité enregistrée, et une copie de l’acte de naissance établi par le service central de l’état civil. L’hymne national a ensuite été diffusé.



Au total, ce sont onze pays qui ont été représentés : le Maroc avec six personnes, la Pologne avec trois, la Tunisie avec deux, le Portugal, la Roumanie, la Moldavie, la Russie, le Cameroun, la République de Madagascar, la République d’Arménie et la République dominicaine avec respectivement une personne.

En 2019, 101 étrangers ont acquis la nationalité française en Haute-Corse : 57 par décret et 44 par déclaration.