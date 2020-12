10 000€ de bons d'achats tirés au sort à l'Union commerciale Calvaise

Avec l'objectif d'animer ces fêtes de fin d'année et de rebooster l'économie locale très fortement impactée par cette crise sanitaire de la Covid-19, Maguy Brandaloni, présidente de l'Union Commerciale Calvaise et ses adhérents, ont comme chaque année organisé une tombola avec des bons d'achats à gagner. Sauf que pour cette édition si particulière de 2020, la somme qui était habituellement de 5000€ a été doublée.Pour arriver à mettre en place une telle opération, l'UCC a pu compter sur son partenaire emblématique qu'est la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia - Haute-Corse mais aussi avec le concours de la municipalité de Calvi et de ses services techniques, l'ADEC et les médias locaux, tous chaleureusement remerciés mercredi à l'heure du tirage au sort.Un tirage qui s'est déroulé à la boutique "Passion Beauté", boulevard Wilson et qui était retransmis en direct sur Radio Calvi Citadelle, avec le concours d'Antò.Rappelons que ces bons d'achats étaient répartis comme suit: 3 bons de 500€, 4 bons de 250€, 40 bons de 100€, et 70 bons de 50€.Participaient : les boutiques adhérentes de l'UCC." Ce n'était pas évident pour nous tous d'organiser une telle opération dans un contexte aussi difficile. Je remercie du fond du cœur nos partenaires habituels la CCI et l'ADEC , la Municipalité de Calvi, les commerçants qui ont accepté de faire cet effort supplémentaire, les clients qui nous ont manifesté leur fidélité et tous ceux qui ont compris combien il était important de faire vivre le commerce local. Un grand merci à tous, sans oublier les médias, présents tout au long de l'année. À tous un grand merci, prenez bien soin de vous. Une bonne et heureuse année 2021".3- BONS D’ACHAT DE 500€1. VANLIERDE MARIE2. BARBONI JEAN FRANCOIS3. BARRERE CHRISTOPHE4 - BONS D’ACHAT DE 250€1. CHUPAU STEPHANIE2. BARROSO ELOISE3. ORSINI INES4. CIELECKI JESSICA40 - BONS D’ACHAT DE 100€1. CAPPAI JULIE2. GIRAUD CORINNE3. VALERY MARIE LAURE4. MANGION CHARLOTTE5. MARIANI LILLA6. SAVELLI LAURENCE7. DAAGI AMANI8. GOSSET CHRISTIANE9. CARO CHRISTIAN10. NOESEN GISELE11. QUILICI MARIE DO12. HERRMANN MARIE JOSEE13. MASSONI ANDREA14. LERDA DANIEL15. BICCHIERAY EMILIE16. BALDACCI JEAN MARIE17. MERCURI LAURA18. ANFRIANI JENNIFER19. BOTEY HELENE20. CARLOTTI JEAN MARIE21. MERCURI VALERIE22. BOUDIN NATHALIE23. GLULI MARIUS24. ALVES SOZANNE25. LEONI CAROLINE26. BUTERI MARIE LAURE27. LEONI NICOLE28. DULESI MARIE PAULE29. JOANENC CECILIA30. ALBERTINI DYLAN31. LOVICHI ANTONIA32. GUGLIELMACCI CELINE33. FERRETTI ANGE34. MAMBRINI ANTHONY35. ROUSSEAU MARIE THERSE36. SILVA DA FONTE BRUNA REGINA37. MADEDDU JACQUELINE38. BENESTY ANTONIA39. ROSSI FRANCOISE40. FERRANDI CAROLINE70 - BONS D’ACHAT DE 50€1. FRANCHI THERESE2. BRUNO MARIE PIERRE3.VILLAIN ALBERTINI DANIELLE4. ACQUAVIVA JOELLE5. RODRIGUEZ VERONIQUE6. ASTOLFI VERO7. SERRA ANTHONY8. TRICOU LAETITIA9. GRONDIN CLEA10. CIAVALDINI FRANCOISE11. GANDON MARIE CATHERINE12. LESCOVELEC CLAUDIA13. BICCHIERAY BELLERINI ROMANE14. MORASTONI SANDRA15. RAMOND EMMANEULLE16. CARDI OLIVIER17. FOSSATI ETINETTE18. DALU STEFANIA19. CASSANOVA PHILIPP20. NOBILI ALEXIA21. COLOMBANI MICHELE22. PETIT ANTOINE23. DELAITRE REMY24. VICINI EVA25. RICCO NATHALIE26. GIGANTEI ORTICONI MARIE FRANCOISE27. BOUDIN NATHALIE28. MIEL ANTHONY29. KOVER JEAN PHILIPPE30. LUCIANI MADELEINE31. SAVELLI ANNE MARIE32. BRUNO MARIE PIERRE33. MILANI JEAN PIERRE34. OSTACCHINI AURELIE35. MARANINCHI JANINE36. SUZZONI JACKIE37. RAMON HENRI38. DIVERCHY ESTHER39. BICHERON GUY40. PADOVANI ELODIE41. BARTOLI SIMONE42. ROCHE ANNABEL43. ASTOLFI GHJUVANI44. CAPPAI JULIE45. PASQUINI PAULE46. HEMMOUMA MARJORIE47. LAGRAVIERE MARINE48. RUGGIERI NATHALIE49. SINIBALDI CATERINA50. CORTEGGIANI CAROLINE51. POGGI MATHILDA52. GUERINI DOMINIQUE53. MANGION CHARLOTTE54. CASAVA 0621262223 55. SAINT ANTONIN SYLVIE56. BAZZALI THOMAS57. MARANINCHI MARC58. NIETO MARIE FRANCE59. GONZALES 0679376616 60. TEALDI ANTOINETTE61. BRUCKMAN CAROLE62. RISTORCELLI MELANIE63. CEREA ALESSANDRA64. MORETTO CLAUDINE65. BORY 0672264340 66. MERCURI VALERIE67. LE DALL SANDY68. RICHARD PERLE69. FERRANDINI MARIE PIERRE70. MERCURI LAURA