​Trail de Cargèse : près d’un millier de coureurs attendus ce dimanche

La saison du trail est lancée, et Cargèse s’apprête à en être l’un des premiers grands rendez-vous. Ce dimanche 29 mars, près d’un millier de coureurs sont attendus pour la deuxième édition du Trail E Tre Torre, une épreuve qui s’impose déjà comme un incontournable du calendrier insulaire.



Organisée par l’association A Carghjisana, la course confirme son succès avec des inscriptions rapidement complètes, au point de nécessiter la mise en place d’une liste d’attente. Entre mer, maquis et patrimoine, tous les ingrédients sont réunis pour une journée de sport et de convivialité.



Des parcours exigeants dans un décor exceptionnel



La saison du trail approche et les courses d’avant-saison permettent de peaufiner les préparations, d’autant que le parcours s’annonce somptueux, aussi bien sur la course de 14 km que sur celle de 24 km (800 D+). Concernant le trail court, après un départ du Théâtre de Verdure, au centre du village, les coureurs s’élanceront entre les tours de Puntiglione et Umigna, tandis que le trail long les contraindra à passer également au plus proche de la tour génoise d’Urchinu. « C’est un parcours très roulant sur la première partie, mais cela se corse après avec trois montées très raides, avant le retour sur Cargèse. Il faudra bien gérer son effort pour ne pas exploser en vol ! » prévient l’un des organisateurs.



Trois formats pour tous les profils



Le programme propose trois épreuves adaptées à tous les niveaux : la Puntiglione (4 km, 100 m D+) : un format accessible, destiné aux jeunes et aux marcheurs solidaires ; l’Umigna (14 km, 400 m D+) : une course intermédiaire technique et rythmée et l’Urchinu (24 km, 800 m D+) : l’épreuve reine, exigeante et sélective Sur le 14 km, le GFCA sera bien représenté avec Axel Mondain, annoncé comme l’un des favoris sur cette distance où rythme et relances feront la différence. Sur le 24 km, la course s’annonce particulièrement disputée. Tenant du titre, Guillaume Peretti avait marqué les esprits l’an passé en maîtrisant parfaitement son effort. Mais la concurrence sera rude avec la présence d’Émile Vendasi, Louis Vannucci ou encore Régis Rico.



Un événement sportif et solidaire



Au-delà de l’aspect compétitif, les organisateurs tiennent à faire de ce trail un moment fédérateur. À l’arrivée, au théâtre de verdure dominant la baie, un village d’animation accueillera coureurs et accompagnants avec ravitaillements, restauration et ambiance conviviale. Le Trail E Tre Torre porte également une dimension solidaire. Les bénéfices de la marche seront reversés au Conservatoire du littoral afin de contribuer à la préservation des tours génoises de Cargèse et de son environnement naturel.



Avec près d’un millier de participants attendus, cette deuxième édition confirme l’engouement pour le trail en Corse. Entre parcours exigeants, cadre exceptionnel et ambiance chaleureuse, Cargèse s’apprête à offrir une nouvelle fois un spectacle sportif de premier plan. Un rendez-vous qui pourrait bien devenir, au fil des années, un classique du printemps insulaire.