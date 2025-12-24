​Sous les eaux corses, une nouvelle méthode pour sauver les avions de la Seconde Guerre mondiale

La première phase opérationnelle du projet s’est déroulée du 7 au 9 décembre 2025. L’épave du P-47 de Miomo, située à 19 mètres de profondeur, a été équipée de trois anodes sacrificielles, tandis que celle de Santa Severa, découverte en 1998 et reposant à 29 mètres, en a reçu deux. Ces interventions ont été menées dans le respect strict du cadre environnemental du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, en collaboration avec des ingénieurs spécialisés en corrosion, des conservateurs-restaurateurs et des environnementalistes.

Un suivi scientifique rigoureux est désormais engagé. Tous les trois à six mois, des mesures du potentiel électrochimique seront réalisées afin d’évaluer l’efficacité du dispositif et son impact sur le milieu marin. De nouvelles missions sont déjà programmées, notamment à l’automne 2026, avec des analyses sédimentaires et l’installation d’échantillonneurs destinés à mesurer le relargage éventuel de métaux dans l’environnement.

Au-delà de l’innovation technique,

s’inscrit dans une démarche globale de gestion durable du patrimoine sous-marin. En protégeant ces épaves, les chercheurs sauvegardent non seulement des objets historiques, mais aussi des lieux de mémoire liés aux équipages et à l’histoire de la Corse en guerre. Le projet intègre également une dimension pédagogique forte, notamment à destination des plongeurs. Ceux-ci sont invités à respecter les dispositifs installés, essentiels à la conservation des vestiges, et à signaler toute anomalie observée sur site. Des supports de médiation leur seront prochainement diffusés afin de renforcer cette vigilance collective.

