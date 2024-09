​Pierre Santoni réélu à la présidence du CROS de Corse

L'ensemble du Mouvement Sportif insulaire était réuni vendredi soir dans les locaux du CROS de Corse, situés Résidence Highland à Ajaccio, pour élire son Président lors de l'Assemblée générale élective.



Un comité directeur élargi



À l'issue du vote, où chaque ligue représente une voix, indépendamment du nombre d'adhérents, un comité directeur a été élu. Cette année, une nouveauté notable est l'élection de 7 femmes au sein de l'instance sportive (Pascale Benedetto-Spinosi, Antoinette Biancamaria, Marie-Hélène Chapuis, Marie-Jeanne Dubois, Anne-Laure Filippi, Nathalie Guyonvarho et Ghislaine Rouby). Pierre Santoni, Paul-André Acquaviva, Barthélémy Cornelli, Bruno Emmanuelli, Stéphane Figlie, Alain Gourdol et Mathieu Nivon complètent le bureau du comité directeur. Sans surprise, Pierre Santoni a été choisi pour occuper le fauteuil de Président, élu à la quasi-unanimité (30 voix pour et une abstention).



« Les portes du CROS de Corse sont ouvertes à tous »

À l'issue de son élection, le Président du CROS de Corse, également Président du Comité d'Organisation des Jeux des Îles, a exprimé sa satisfaction de poursuivre son engagement au sein du Mouvement Sportif depuis plusieurs décennies : « Je vous remercie de m’accorder, une nouvelle fois, votre confiance. Je tiens à préciser que le fait de ne pas être élu au sein du CROS de Corse ne signifie pas que l'on ne fait pas partie de la famille. Les portes de cette Maison du Sport seront toujours ouvertes à ceux qui le souhaitent. Il est important de venir plus souvent, d'assister aux Assemblées générales et de s'impliquer en faveur du Mouvement Sportif, car cela compte beaucoup pour tout le monde. » Il a également évoqué les périodes difficiles auxquelles l'instance régionale sportive a été confrontée : « Nous avons traversé des moments difficiles, avec des critiques et des attaques, mais nous avons réussi à préserver l'esprit de cette Maison. Le mouvement politique doit soutenir le mouvement sportif sans chercher à le remplacer. Je préfère ne pas répondre aux attaques déplacées par respect pour le Mouvement Sportif. Il y aura d'autres Assemblées générales et réunions pour discuter de la politique sportive à adopter, un vaste chantier. Les JO de Paris 2024 n'ont pas été une opportunité pour la Corse : nous n'avons pas été consultés pour le parcours de la flamme et n'avons accueilli aucune épreuve, alors qu'il y avait des opportunités avec les sports de pleine nature. »



Après l'assemblée générale élective, les représentants de ligues ont eu l'occasion de partager un moment convivial autour d'un verre et d'échanger en vue des prochaines échéances, dont l'organisation des Jeux des Îles prévue en mai 2025.