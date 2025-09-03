​Pascal Risterucci, figure mythique du Gazélec Ajaccio, s’est éteint à 87 ans

Attaquant à ses débuts au CA Bastia, il rejoint le GFCA en 1961. Une blessure le conduit à enfiler les gants, un rôle qu’il ne quittera plus. Sous les ordres de Pierre Cahuzac, il devient le dernier rempart d’une équipe flamboyante, sacrée championne de France amateur à deux reprises : en 1963 face à Brest, puis en 1965 contre Laval. Onze saisons durant, il incarnera la solidité et la passion du Gaz, jusqu’à goûter à la Division 2. Fidèle au maillot rouge et bleu, il refusa même l’opportunité de rejoindre le grand Stade de Reims, préférant rester dans « son » club.



Caractère entier, Pascal Risterucci connaîtra aussi une longue suspension — initialement cinq ans, réduite à deux — après une altercation avec un arbitre. Mais, loin de l’affaiblir, cette épreuve renforça encore son aura. De retour en 1968, il retrouva son poste et son influence dans les cages des Diables rouges. Témoin d’une époque révolue, mais indélébile, il aimait évoquer avec un brin de nostalgie et une immense fierté les années glorieuses du Gaz, qui avaient permis au football corse de briller sur la scène nationale avec quatre titres. Ému de constater que, grâce à l’action de son ami Jean-Jules Miniconi et de l’Amicale des anciens des Diables rouges, cette odyssée n’était pas oubliée, il voyait là un héritage transmis aux jeunes générations.



Pascal Risterucci sera inhumé dans son village de Bocognano, dans la vallée de la Gravona. Sa disparition endeuille toute la famille du Gazélec, mais aussi bien au-delà.

Corse Net Infos s’associe à la douleur de ses proches et adresse ses condoléances à sa famille, à ses amis, ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui l’ont connu. Une pensée particulière va à son fils Franck. Avec la disparition de Pascal Risterucci s’éteint un gardien, un champion, mais surtout un témoin fidèle d’un âge d’or du football corse.