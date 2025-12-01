​Natation — Sauveur Cristofini, le prodige corse qui fait tomber les records de Léon Marchand

La natation française tient l’un de ses nouveaux joyaux, et il a des origines corses. Engagé aux Championnats de France juniors en petit bassin à Angers, Sauveur Cristofini a marqué les esprits en battant le record de France des 16 ans du 400 mètres quatre nages. Le jeune Ajaccien a signé un chrono exceptionnel de 4’12’’90, effaçant la précédente référence établie en 2018 par Léon Marchand (4’17’’25), reléguée à plus de quatre secondes.



Dans le bassin de 25 mètres angevin, le Corse a livré une véritable démonstration. Intouchable, il s’est imposé avec plus de six secondes d’avance sur son dauphin et plus de huit secondes sur le troisième, une domination rare à ce niveau de compétition. Une performance qui confirme l’écart déjà creusé avec les meilleurs nageurs français de sa génération.



Le protégé de Philippe Lucas

La veille, Sauveur Cristofini avait déjà frappé fort en battant le record de France des moins de 16 ans du 100 mètres nage libre, grâce à un impressionnant chrono de 48’’11. Deux records nationaux en l’espace de 48 heures pour celui qui a fêté son 16e anniversaire le 29 novembre dernier.



Protégé de Philippe Lucas, le nageur licencié à Ajaccio enchaîne les étapes à grande vitesse. La semaine précédente, il découvrait déjà l’équipe de France seniors lors des Championnats d’Europe en petit bassin à Lublin, en Pologne. De retour chez les juniors, le talent insulaire n’a fait que confirmer son statut.



Depuis l’île de Beauté jusqu’aux plus hauts standards nationaux, Sauveur Cristofini incarne une génération ambitieuse et déterminée. À seulement 16 ans, le Corse ne se contente plus de promettre : il impose déjà son nom dans l’histoire de la natation française.

