CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Marie Darnéal 17/12/2025 Jet de fumigène lors de SCB - Red Star : six mois de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction de stade 15/12/2025 Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Maxime Biaggi ? 15/12/2025 ​Natation — Sauveur Cristofini, le prodige corse qui fait tomber les records de Léon Marchand 15/12/2025

​Natation — Sauveur Cristofini, le prodige corse qui fait tomber les records de Léon Marchand


Patrice Paquier Lorenzi le Lundi 15 Décembre 2025 à 19:15

Licencié au GFC Ajaccio Natation, Sauveur Cristofini confirme son immense potentiel. Aux Championnats de France juniors en petit bassin à Angers, le nageur corse de 16 ans a battu hier la meilleure performance française du 400 mètres quatre nages, jusque-là détenue par Léon Marchand, tout en écrasant la concurrence.



(photos Paule Santoni)
(photos Paule Santoni)
La natation française tient l’un de ses nouveaux joyaux, et il a des origines corses. Engagé aux Championnats de France juniors en petit bassin à Angers, Sauveur Cristofini a marqué les esprits en battant le record de France des 16 ans du 400 mètres quatre nages. Le jeune Ajaccien a signé un chrono exceptionnel de 4’12’’90, effaçant la précédente référence établie en 2018 par Léon Marchand (4’17’’25), reléguée à plus de quatre secondes.
 
Dans le bassin de 25 mètres angevin, le Corse a livré une véritable démonstration. Intouchable, il s’est imposé avec plus de six secondes d’avance sur son dauphin et plus de huit secondes sur le troisième, une domination rare à ce niveau de compétition. Une performance qui confirme l’écart déjà creusé avec les meilleurs nageurs français de sa génération.

Le protégé de Philippe Lucas
La veille, Sauveur Cristofini avait déjà frappé fort en battant le record de France des moins de 16 ans du 100 mètres nage libre, grâce à un impressionnant chrono de 48’’11. Deux records nationaux en l’espace de 48 heures pour celui qui a fêté son 16e anniversaire le 29 novembre dernier.

Protégé de Philippe Lucas, le nageur licencié à Ajaccio enchaîne les étapes à grande vitesse. La semaine précédente, il découvrait déjà l’équipe de France seniors lors des Championnats d’Europe en petit bassin à Lublin, en Pologne. De retour chez les juniors, le talent insulaire n’a fait que confirmer son statut.

Depuis l’île de Beauté jusqu’aux plus hauts standards nationaux, Sauveur Cristofini incarne une génération ambitieuse et déterminée. À seulement 16 ans, le Corse ne se contente plus de promettre : il impose déjà son nom dans l’histoire de la natation française.
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos