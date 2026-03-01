​Municipales. À Ajaccio, la majorité sortante contre-attaque et tire à boulets rouges sur l’opposition nationaliste

Un mouvement de foule après l’arrivée d’une délégation du STC de l’Hôpital d’Ajaccio



Puis alors, que Christelle Combette, prenait le micro pour intervenir, un mouvement de foule intervenait en plein meeting suite à l’arrivée surprise d’une délégation du personnel des urgences de l’Hôpital d’Ajaccio, qui venait d’être reçue en Préfecture concernant leur mouvement de grève. Après quelques palabres, et une dizaine de minutes de flottement, la délégation quittait le hall dans le calme, après l'arrivée de quelques membres de l'équipe de campagne d' « Aiacciu Vivu » en meeting dans l'auditorium du Palais des Congrès, à quelques mètres de là.



Christelle Combette, la présidente de l’Office Intercommunal du Pays Ajaccien, pouvait alors répondre à Jean-Paul Carrolaggi, sur la gestion municipale du tourisme et des locations touristiques, largement critiquée par le candidat d’Aiacciu Vivu : « En tant qu’élue en charge du tourisme, je veux être très claire : notre stratégie touristique n’est ni improvisée, ni subie, ni déconnectée des réalités locales. Elle est choisie, maîtrisée et pensée d’abord pour vous. Prenons l’exemple des meublés de tourisme. Nous n’avons pas fui le sujet. Bien au contraire. Nous avons été les premiers à délibérer en 2021, avec un vote à la majorité absolue des conseillers municipaux. Parce que derrière ces locations, il y a beaucoup d’Ajacciens. Et puisque Monsieur Carrolaggi demande des chiffres, je vais lui donner les plus révélateurs de son aveuglement dogmatique : 93 % des locations sont occasionnelles : ce sont d’abord des Ajacciens qui louent, pas des investisseurs. Seulement 0,3 % du parc est exploité de façon intensive : les investisseurs restent ultra-minoritaires ».



Denis Pinelli (PNC), numéro 11 de la liste de Pascal Zagnoli présent au meeting



Sous les yeux de Denis Pinelli, membre du PNC, numéro 11 sur la liste de Pascal Zagnoli et ancien suppléant de Jean-François Luciani (Avanzemu) aux Législatives, Alexandre Farina sortait une nouvelle fois l’artillerie lourde : « Mr Carrolaggi se moque des ajacciens. Son populisme décomplexé lui a même permis de faire presque oublier que c’est le candidat de Gilles Simeoni. C’est le candidat de la majorité territoriale qui maltraite et déteste Ajaccio. Celle qui a plongé la Corse dans le dogme et l’immobilisme. C’est le candidat de Femu A Corsica et de Core in Fronte. Ceux qui parrainent Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou aux présidentielles. C’est le candidat des amis de LFI. C’est le candidat qui drague les électeurs du RN. Il n’a aucun scrupule ! Rien ne l’arrête ! », a-t-il fustigé avant de répondre aux accusations de Leo Battesti, qui a accusé les maires de droite de la cité impériale d'avoir eu « un silence complice » envers le Petit Bar, lors de sa prise de parole pour le rassemblement en la mémoire de Pierre Alessandri organisé avant-hier devant la préfecture : « Il est connu et reconnu pour ses activités pacifiques dans les années 80, celui qui a fait la grève de la faim pour protester contre les juges et la police. Celui qui maintenant mène le combat contre la mafia. Et qui chaque fois qu’il ouvre la bouche dessert un peu plus la cause qu’il prétend servir. Qu’il se taise ! Qu’il nous oublie ! Et que lui aussi remonte à Bastia mais qu’il vérifie bien que tous ses amis de la Maison de Cristal soient aussi vertueux qu’il le prétend ».



Arrivé sur scène sous les applaudissements nourris, Stéphane Sbraggia, si sage jusqu’à présent, mais visiblement marqué par une campagne jugée « détestable » dégainait lui aussi quelques flèches en direction de l’opposition : « A la décharge de mes derniers concurrents, force est de constater qu’entre eux et l’honnêteté, cela aura été finalement l’histoire d’un rendez-vous manqué, l’intelligence leur aura souvent posé un lapin. Mais j’admets une qualité à mes adversaires : en matière de tentation et d’alliance improbable, ils auront été cette fois-ci très créatifs, et surtout très décomplexé, comme quoi l’amour n’est pas que dans les prés ! Le Dr Carrolaggi drague le RN, celles et ceux qu’il n’aurait jamais invités à un bal, ils deviennent le temps d’une tambouille électorale, des gens finalement fréquentables. Pas de projet, on savait, pas de conviction, on s’en doutait, pas de respect pour les Ajacciens, c’est l’acte final irréversible de leur campagne ! ».



Sous les cris de « Forza Aiacciu », et au rythme de "l’Ajaccienne", le public quittait ensuite calmement le hall du Palais des Congrès, finalement surchauffé par les propos caustiques d’une majorité requinquée après avoir encaissé les coups et les attaques durant un entre-deux-tours particulièrement animé.

