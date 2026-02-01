​MSL Volley – Le GFC Ajaccio veut entretenir l’espoir face à Toulouse

Toujours lanterne rouge du championnat avec 16 points, le GFC Ajaccio Volley ne lâche pas. Bien au contraire même : les Ajacciens restent sur deux victoires consécutives avec notamment un succès au tie-break acquis face à Saint-Nazaire, un adversaire direct dans la course au maintien, samedi dernier dans un Palatinu en folie. Frédéric Ferrandez, le coach ajaccien savoure mais reste mesuré : « On a réalisé un très bon match, avec tous les ingrédients nécessaires pour réaliser ce genre de performances. Maintenant, on prend les matchs les uns après les autres. Quand on a gagné à Paris, mais tous les autres prétendants ont également gagné. On recolle au classement mais Saint-Nazaire et Chaumont reçoivent aussi ce samedi et risquent de prendre des points. Donc on doit suivre le même chemin pour continuer à espérer ».



Toulouse, une équipe qui reste sur 4 victoires consécutives



Ce samedi, jour de Saint-Valentin, les Ajacciens auront à cœur de faire plaisir à leurs supporters avec un beau cadeau que serait une 3e victoire consécutive. Mais face à eux, se dressent Toulouse, un redoutable adversaire qui reste sur 4 victoires consécutives dont un succès probant à Tours, l’actuel leader ! « L’adversaire est difficile à manœuvrer. On y croit tous sinon on aurait déposé les armes depuis longtemps. Ce n’est pas la meilleure équipe à affronter actuellement mais c’est comme cela. Ils sont en plein boom malgré de nombreuses rotations, ils ne baissent pas de niveau. Cela va être encore un sacré challenge pour nous. Ils sont au rendez-vous là où on les attendait après un départ difficile. A nous de faire une grande prestation, encore mieux que contre Saint-Nazaire ».



Alors que Paris a remporté un succès important hier face à Cannes et que Chaumont et Saint-Nazaire reçoivent respectivement Sète et Narbonne, les Diables Rouges doivent continuer à prendre des points pour espérer : « On s’est fixés 24 points pour arriver au maintien, quand on voyait que tout le monde battait tout le monde. Les 3 points en moins que nous a infligé la DNACG nous font un mal fou car sinon on aurait deux équipes derrière nous. On a toujours cet espoir du CNOSF… Maintenant, on essaye de recoller petit à petit. On fera les comptes à la fin ».



