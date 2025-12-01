​MSL Volley – Le GFC Ajaccio en quête de rachat face à Sète ce samedi

Après une défaite encourageante à domicile face au coleader Montpellier au tie-break, beaucoup pensaient que le GFCA Volley allait ramener un point positif de Nice, un des concurrents au maintien. « Moi aussi je pensais », ironise l'entraîneur Frédéric Ferrandez avant d’afficher sa déception, après une défaite sèche en trois sets : « C’est le sport, il y a beaucoup d’incertitude. On a tendance à mieux jouer quand nous ne sommes pas favoris. Il y a eu quand même des bonnes choses, mais ce n’était vraiment pas notre meilleur match ! On aurait pu jouer toute la nuit sans marquer de sets… » .



« Il va falloir lâcher les chevaux »



Avec quatre défaites consécutives en championnat, les Gaziers glissent vers le bas du classement et se retrouvent désormais 12e avec 10 points, soit un seul point d’avance sur Saint-Nazaire la lanterne rouge. Face à eux se dresse une belle équipe de Sète, qui vient de remporter ses deux dernières rencontres à Cannes et à domicile face au Plessis Robinson. Mais le coach gazier attend tout de même une réaction de ses joueurs : « On se doit de réagir. Outre le score, ce qui m’intéresse, c’est le contenu et l’investissement des joueurs. On est passés au travers à Nice mais là face à une équipe comme celle-là, il va falloir lâcher les chevaux, enlever cette crispation et faire un match sérieux et appliqué ».



Contrairement aux dernières semaines et l’accumulation de deux matchs par semaine, les joueurs ajacciens ont pu récupérer et travailler physiquement pour être prêts ce samedi : « Cette coupure a fait du bien tactiquement et physiquement. Nous avons eu des échanges avec les joueurs également ce lundi. Cela a aussi permis de faire des belles séances d’entrainement cette semaine alors que ces dernières semaines, on devait plutôt gérer les organismes pour éviter les blessures. Maintenant, il va falloir montrer toutes ces bonnes dispositions sur le terrain ! ».



Hormis Bultor, Fred Ferrandez pourra compter sur tout son effectif pour espérer créer un nouvel exploit face au 5e du championnat.