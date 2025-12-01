​MSL- Le GFCA Volley s’incline à Tourcoing (3/0)

Tourcoing - GFC Ajaccio : 3-1
Evolution du score : 25/19, 25/21, 25/18
Complexe Léo Lagrange
Salle Pierre Dumortier
1 500 spectateurs environ
Arbitre : Mrs Sylvain Carré et Geoffrey Brassart
Six de départ
Tourcoing : Loubeyre (libéro), Martinez, Antov, Luengas, Dias, Roehrig, entraineur : Dorian Rougeyron
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Lacassie puis Socié, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
