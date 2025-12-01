CorseNetInfos
​MSL- Le GFCA Volley s’incline à Tourcoing (3/0)


Patrice Paquier Lorenzi le Vendredi 21 Novembre 2025 à 17:59

Le GFCA Volley-Ball s’est incliné ce vendredi soir face à Tourcoing (3/0). Les Ajacciens sont tombés sur une équipe nordiste plus forte, emmenée par un excellent Antov (18 points). Cette défaite met fin à la bonne série des gaziers, qui restait sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les Diables Rouges restent 7e du championnat, et recevront Chaumont mardi au Palatinu



(photos Paule Santoni)
Tourcoing - GFC Ajaccio : 3-1
Evolution du score : 25/19, 25/21, 25/18
Complexe Léo Lagrange
Salle Pierre Dumortier
1 500 spectateurs environ
 
Arbitre : Mrs Sylvain Carré et Geoffrey Brassart
 
Six de départ 
Tourcoing : Loubeyre (libéro), Martinez,  Antov, Luengas, Dias, Roehrig, entraineur : Dorian Rougeyron
 
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Lacassie puis Socié, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
 





