​MSL - Le GFCA Volley battu par Toulouse (1-3)

GFC Ajaccio – Toulouse : 1-3

Après avoir battu Saint-Nazaire, la semaine dernière, le GFC Ajaccio recevait Toulouse, ce samedi soir au Palatinu. Tout sauf un cadeau tant les visiteurs d’un soir, sont sur un nuage en ce moment, après quatre victoires consécutives dont un probant à Tours, l’actuel leader. Sur leur lancée, les Visiteurs déroulèrent d’ailleurs un récital en début de set, avec un block ultra performant, autour d’un Duthoit impérial (2-6), (4-11) ; mais également une attaque très efficace matérialisée par De Paula, auteur lui aussi d’un début de match impressionnant (9-15). Bien aidés par le filet, l’attaquant brésilien mettait la réception ajaccienne au supplice et permettait à son équipe de remporter le premier set haut la main (13-25).

Les Spacers poursuivaient sur leur bonne dynamique en début de set mais les hommes de Fred Ferrandez se hissaient enfin à leur niveau (6-6). L’entrée de Neto et Talon redonnaient de l’allant au collectif ajaccien. Dans la folie du Palatinu, le GFCA prenait enfin les devants (9-8). Le match s’enflammait, les échanges s’allongeaient donnant un spectacle de qualité (15-15) au public ravi d’être là en ce samedi soir de Saint-Valentin (19-16) puis (22-18). Métamorphosés, les Ajacciens s’adjugèrent le second set (25-20).

Vexés, les visiteurs réagirent ensuite en utilisant les mêmes ingrédients qui avaient fait leur force lors de la première manche avec un service de plomb et un block efficace (3-8), (5-14) puis (14-20). Suffisant pour remporter la 3e manche face à des Ajacciens moins tranchants, et visiblement usés par le combat de la précédente manche (16-25). Mais, encore une fois, loin de lâcher, les Gaziers se reprenaient et rester au contact des Spacers dans la 4e manche (8-8) puis (17-18). Sans démériter, le GFCA s’inclinait finalement sur un nouveau block toulousain, comme un symbole. Toujours lanterne rouge, le GFCA se déplacera à Sète vendredi prochain.