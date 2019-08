​Le stade Jean Fabiani inauguré à Ajaccio

Du monde. Beaucoup de monde. Des élus, Josiane Chevalier, préfète de Corse, Laurent Marcangeli, bien sûr, maire d’Ajaccio accompagné d’une grande partie de son conseil municipal (notamment Stéphane Vannucci adjoint délégué au sport) et de l’opposition, Francis Pupponi, maire de Sarcelles, les deux députés de la première et deuxième circonscription de la Corse-du-Sud, Jean-Jacques Ferrara et Paul-André Colombani, Jean-François Casalta représentant la CdC, des personnalités de la société civile, des sportifs d’hier et d’aujourd’hui (d’anciens joueurs et/ou éducateurs de l’EGS), des joueurs de l’ACA (Choplin, Laçi…) et du GFCA (Pierazzi parrain du club, Lippini, Fogacci…) dirigeants des deux clubs, Jean-René Moracchini, président de la Ligue Corse de football et bien sûr plusieurs centaines d’Ajacciens surtout du quartier, parmi lesquels la famille Lucci, associée depuis 1969 à l’Entente Gallia Salines, plus de 500 personnes au total, ont assisté à l’inauguration du stade Jean Fabiani. Tous, dans leurs différentes allocutions, ont vanté les éloges de cet homme de cœur qui consacra une grande partie de sa vie au développement du football de masse dans un quartier qui fut longtemps considéré comme « sensible ». « Il était notre deuxième père à tous, assure Pierrot Lucci, autre personne emblématique de l’EGS, il a fait en sorte que beaucoup ne tournent pas mal et il a tant fait pour tous ces jeunes. »



Une ère nouvelle pour l'EGS

Finalement, le stade qui abritera désormais de nouveau, l’EGS en sommeil depuis quatre ans, qui a vu éclore des talents tels que Louis Marcialis ou Zézé Nativi et qui fut en lumière tant d’étés à l’occasion du mythique tournoi des Salines qui accueillait plusieurs milliers de spectateurs, est passé quelque peu au second plan. C’est la mémoire de Jean Fabiani, à travers notamment les allocutions de Jean-François et José, ses deux fils, qui a été honorée. « C’était un très grand monsieur, rajoute avec une grande émotion Pierrot Lucci, la réfection du stade était son objectif. Il avait travaillé tellement sur ce dossier, on aurait aimé qu’il soit là parmi nous… »

En raison de la pluie, les animations pour les enfants ont été annulées. Après l’inauguration officielle (le stade avait allumé les projecteurs pour la première fois le 25 août), tout le monde s’est retrouvé pour un cocktail de l’amitié. Une première rencontre entre les séniors de l’EGS et Vico a achevé ce moment. Une nouvelle ère s’ouvre désormais pour l’EGS qui débutera, cette année, avec une équipe fanion en bas de l’échelle régionale et quatre sections jeunes des U6 aux U11 avec de nouveaux dirigeants autour de Pierrot Lucci, véritable fil rouge qui permet de faire le lien entre hier et aujourd’hui. De là-haut, Jean Fabiani doit être heureux…