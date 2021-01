​Le chiffre du jour : 70 millions

Invité du journal de 20 heures sur TF1 hier, jeudi 22 janvier, le ministre de la Santé, Olivier Véran a, une nouvelle, fois parlé virus et campagne de vaccination. D’après lui, le gouvernement sera « en mesure » de vacciner 70 millions de personnes d’ici à la fin du mois d’août. À plus court terme, le ministre s’attend à ce que « probablement 1,3 à 1,4 million » de personnes soient vaccinées contre la Covid-19 fin janvier, soit 300 à 400 000 de plus que les premières annonces.Olivier Véran a présenté les prévisions de vaccination sur l’année : « 4 millions fin février, 9 millions au mois de mars, 20 millions à la fin d’avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, 57 millions à la fin du moins de juillet et 70 millions, c’est-à-dire la totalité de la population française, d’ici à la fin août. » Mais pour que ces chiffres soient réalisables, il a pris soin de préciser que la vaccination de l’ensemble de la population nécessitait « une circonstance précise : c’est si la totalité des vaccins que nous avons commandés est validée par les autorités sanitaires européennes et mondiales ». Le début de cette campagne de vaccination a d’ailleurs connu plusieurs couacs d’approvisionnement, comme par exemple à Bastia ( lire ici ).Enfin, concernant les séniors, il a précisé, se voulant rassurant, que ces personnes « […] de 75 ans et plus qui sont impatientes d’être vaccinées le seront avant la fin du mois de mars. » Le ministre s’était montré nettement plus prudent quelques heures plus tôt devant la commission des lois du Sénat. Il avait plutôt évoqué la cible de « 15 millions de personnes vaccinées avant l’été », soit « une grosse partie de la population à risque de forme grave ».Alors effet d’annonce ou méthode Coué pour rassurer la population avant de lui divulguer un probable reconfinement ? La date de fin janvier semble déjà décidée.