​Le GFCA Volley lance sa reconstruction et repense son avenir

Samedi matin, dans les salons de l’hôtel Campo Dell Oro, le GFCA Volley a affiché un visage à la fois lucide et résolument tourné vers l’avenir. Ébranlé par une saison éprouvante conclue par une relégation en Ligue B sur décision de la DNACG, le club ajaccien entend tirer les leçons du passé pour bâtir un modèle plus solide et durable.



Au cœur de ce nouveau projet : la reconstitution de fonds propres, la professionnalisation du fonctionnement et, à moyen terme, une mutation vers une structure sociétaire ouverte à des investisseurs. « On ne pourra avancer que si nous changeons de modèle », a résumé le président Paul Muracciole, déterminé à engager ce virage stratégique.



Un nouveau cap, entre ambition et prudence

Le sentiment d’injustice reste palpable. Sportivement maintenu en Ligue A, le GFCA a finalement été rétrogradé après une sanction de trois points jugée « disproportionnée » en interne. Une décision qui laisse « une cicatrice » et renforce la conviction que la performance sportive ne suffit plus sans assise économique solide. En ouverture, le président a tenu à rendre hommage à Sylvestre Sammarcelli, figure essentielle du club récemment disparue : « Il travaillait chaque jour avec un dévouement total pour faire avancer le GFCA. On lui doit beaucoup.



Malgré un budget revu à la baisse — environ 170 000 euros en moins — le GFCA ne renonce pas à ses ambitions. Trois axes structurent le projet : viser le haut de tableau en Ligue B sans pression excessive, professionnaliser l’organisation interne et reconstituer des fonds propres à hauteur de 10 % sur quatre ans.



Dans un contexte où les subventions publiques représentent encore près de 40 % du budget, le club souhaite réduire sa dépendance aux collectivités en développant ses ressources privées. « Notre objectif est d’assurer la pérennité du club », insiste Paul Muracciole, conscient des contraintes économiques qui pèsent sur le sport professionnel.



Une équipe rajeunie, entre formation et expérience

Sur le plan sportif, l’entraîneur Frédéric Ferrandez a présenté un effectif profondément remanié mais fidèle à l’ADN formateur du club. Cinq recrues sont déjà actées : le passeur expérimenté Clément Diverchy, le libéro Romain Deveze en provenance de Saint-Nazaire, le central Sébastien Roatta de retour au club après des espoirs d'accession déchus avec Nancy, le pointu brésilien Joao Victor Adriano, qui évoluait en première division tchèque et le jeune Arthur Morisse.



Avec seulement cinq joueurs professionnels dans l’effectif, le GFCA fait le pari de la jeunesse issue de son centre de formation. « C’est notre marque de fabrique », rappelle Frédéric Ferrandez, qui s’appuiera notamment sur Talon, Martos, Almarcha ou encore Sambou. L’objectif est clair : construire une équipe compétitive tout en préparant l’avenir, dans un championnat de Ligue B désormais repensé en trois phases distinctes.



Entre Ligue B et espoir de repêchage

Si le club se projette pleinement en Ligue B, l’hypothèse d’une wild-card pour un retour en Ligue A n’est pas écartée. Certaines incertitudes entourant les clubs candidats à la montée pourraient rebattre les cartes. « Sportivement, notre place était en Ligue A », martèle la direction, prête à défendre un dossier si l’occasion se présente.



Au-delà du sportif, c’est bien une transformation en profondeur qui s’annonce. Le GFCA envisage de quitter son statut associatif pour évoluer vers une structure de type sociétaire, voire coopérative, afin d’attirer des actionnaires et renforcer ses fonds propres. « Ce ne sera pas un projet lucratif, mais un projet de soutien », précise le président. Une mutation jugée indispensable pour faire face aux exigences croissantes du haut niveau.



Dans l’adversité, le GFCA Volley affiche une unité intacte. Porté par un public fidèle et un socle de partenaires engagés, le club ajaccien entame une reconstruction ambitieuse. Entre mémoire, résilience et volonté d’innovation, il tente aujourd’hui de transformer une épreuve en opportunité.

