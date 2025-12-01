​Le Boxing Club Ajaccien prêt à faire vibrer le ring ce samedi

Le Boxing Club Ajaccien (BCA) donne rendez-vous au public ce samedi 13 décembre à 20 heures, au gymnase Pascal Rossini, pour son traditionnel gala de boxe hivernal. Un événement attendu, qui viendra clore l’année sportive dans une ambiance à la fois compétitive et fédératrice. « Ce gala, c’est avant tout la vitrine du travail réalisé au quotidien à la salle », souligne Pierre Paoli, entraîneur emblématique du BCA. « Les jeunes s’entraînent toute l’année avec rigueur. Monter sur le ring devant leur public, c’est une étape importante dans leur parcours, une récompense méritée. » Au programme, une quinzaine de combats amateurs, opposant une sélection corse à des boxeurs venus de PACA, Rhône-Alpes et Occitanie, avant un combat professionnel très attendu.



Ce gala mettra en lumière les boxeurs issus du Boxing Club Ajaccien, mais aussi du Ring Ajaccien et du Ring Bastiais, témoignant de la vitalité de la boxe insulaire. Seront notamment engagés sur le ring : Philippe Susini, Andria Milleliri, Hugo Saoli Bourdiec, Islem Herzi, Antoin Giacometti, Victor Gariglio, Alexandre De Franchi, Nathan Ferreira, Damien Giacomini, Lilian Leroy Mazzoni, Petru Santu Jurezeck, Ange-François Albertini, Paul-Antoine Defranchi et Bilel Ben Fatah. « L’objectif reste la formation », insiste Pierre Paoli. « On accompagne les boxeurs de la boxe éducative jusqu’au niveau amateur confirmé, et parfois plus haut. Ce gala permet aussi de transmettre nos valeurs : respect, engagement et solidarité. »Clou de la soirée, le combat professionnel verra le retour sur le ring ajaccien de Lucas Migotti, champion intercontinental, figure reconnue du noble art. Une affiche de prestige qui vient donner une dimension supplémentaire à cette soirée déjà dense. Les billets sont disponibles à la Brasserie Le Loretto, avec différentes catégories de places, des gradins aux abords immédiats du ring. Samedi soir, le public ajaccien est attendu nombreux pour soutenir ses boxeurs et célébrer, le temps d’une soirée, la boxe corse dans toute sa diversité et son exigence.À noter que le gala hivernal du BCA sera en outre diffusé sur France 3 Corse Via Stella dès 20 heures.