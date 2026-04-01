​Le 25 et 26 avril, Festi Bocca revient à Bonifacio : au menu, cuisine d'exception, aubergine et combat des chefs

Julien Castelli le Vendredi 24 Avril 2026 à 13:08

Ce week-end des 25 et 26 avril, Bonifacio se transforme en une cuisine à ciel ouvert, à l’occasion de la deuxième édition de Festi Bocca. Un rendez-vous culinaire déjà bien rôdé, en dépit de son jeune âge un peu trompeur. Au total, 70 producteurs viendront faire découvrir les saveurs gastronomiques insulaires et plusieurs chefs étoilés seront du déplacement.