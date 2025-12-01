​La CAPA s’engage pour un “Territoire 100 % Inclusif”

La salle résonnait d’un même élan d’adhésion ce jeudi matin à Ajaccio : celui d’un territoire rassemblé autour d’un projet partagé, celui de l’inclusion. En adoptant la charte “Territoire 100 % Inclusif”, la CAPA inscrit son action dans une continuité engagée depuis 2011 par la Ville d’Ajaccio. « Nous avons le devoir d’adapter nos politiques publiques à l’ensemble des besoins de notre population, dans toute sa diversité » , a rappelé Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio et président de la CAPA. « Notre objectif est clair : bâtir un territoire où chacun trouve sa place, sans distinction, et puisse bénéficier d’un service public adapté à ses besoins. »



Cette charte, portée par l’État et labellisée par le Gouvernement, distingue les collectivités exemplaires en matière d’accessibilité et d’inclusion. Elle s’inscrit dans une année symbolique, marquée par les 20 ans de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances. En l’adoptant, la CAPA franchit un cap : elle étend à l’échelle intercommunale une démarche fondée sur la solidarité, la cohésion et la proximité.



De nombreuses initiatives déjà visibles sur le terrain



Elle réunit ainsi autour de la CAPA et de la Ville d’Ajaccio l’ensemble des communes membres – Afa, Alata, Appietto, Cuttoli-Corticchiato, Peri, Sarrola-Carcopino, Tavaco, Valle di Mezzana et Villanova – ainsi qu’un large réseau d’associations et de partenaires institutionnels : France Handicap, APF, ADAPEI 2A, AFM Téléthon, France Alzheimer, Espoir Autisme Corse, Trisomie 21 Corse, France Asso Santé, INSEME, A Casa Autisimu, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, la CAPEB, la FNAIM, la CCI ou encore les bailleurs sociaux.



Sur le terrain, de nombreuses initiatives illustrent déjà cette volonté : les plages du Ricanto, du Trottel et de Terre Sacrée sont équipées de dispositifs “Handiplage” (tapis, fauteuils tiralos, sanitaires adaptés) et de balises “Audioplage” guidant les personnes malvoyantes jusqu’à la mer. D’autre part, le service “Muvistrada+” assure désormais le transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite sur tout le territoire. « L’inclusion, ce n’est pas seulement une question d’infrastructure, c’est une manière de penser et d’agir, de rapprocher les gens et de lutter contre toutes les formes d’isolement », a insisté Stéphane Sbraggia. « Nous connaissons les réalités de notre territoire, les fragilités de certains quartiers, la solitude de certaines personnes âgées ou handicapées. Notre devoir est d’y répondre concrètement, en adaptant nos services, nos transports, nos espaces publics. »



Les prochaines étapes sont, elles aussi, déjà en marche : la signature officielle de la charte, la création d’un comité de suivi annuel réunissant la CAPA, la Ville et les associations, et la publication d’un premier bilan d’étape en 2026 pour mesurer les progrès accomplis. Une démarche pérenne, participative et évolutive, qui associe les citoyens à la construction d’un territoire plus équitable. « La stabilité ne vient que du mouvement, comme le cycliste qui ne tient debout qu’en avançant », conclut le président de la CAPA. « C’est tout le sens de notre engagement : avancer ensemble, pour un Pays Ajaccien toujours plus inclusif. »