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​L’exploit ! Xavier Bartoli vice-champion de France de Trail au Mont-Ventoux


Patrice Paquier Lorenzi le Dimanche 29 Mars 2026 à 17:51

Xavier Bartoli a signé une énorme performance en terminant vice-champion de France de trail long ce dimanche au Mont-Ventoux. Le coureur de la Suarellaise a profité d’une erreur de parcours d’un petit groupe de favoris pour s’adjuger la 2e place en 4h22’51 sur le format de 50 km (2 350 D+). Un résultat qui lui permet de valider son ticket pour les Championnats d'Europe à Kamnik en Slovénie le 6 juin, sur un même format. Phénoménal !



​L’exploit ! Xavier Bartoli vice-champion de France de Trail au Mont-Ventoux
« Je ne réalise pas encore, mais c’est une grande fierté ! ». Et il peut être fier Xavier Bartoli après sa superbe performance lors des championnats de France de Trail long qui se déroulés sur le Mont-Ventoux lors d’une épreuve de 50 km (2 350 D+) rendue exigeante par des conditions météorologiques dantesques au sommet du « Géant de Provence » (-7°).
 
Au terme d’un parcours difficile, le licencié de la Suarellaise franchit la ligne d’arrivée, ce dimanche 29 mars, en seconde position, juste derrière Florian Bernabeu-Seguy (4h18’01) après une course à rebondissements où un groupe de favoris s’est perdu du côté du chalet Reynard : « Il y a eu un problème de balisage, et un petit groupe de coureurs avec quelques favoris s’est perdu, alors que le vainqueur a, lui, de suite pris le bon chemin. Nous aussi, avec un autre groupe, nous nous sommes trompés de route mais je m’en suis rendu compte assez vite, et j’ai pu reprendre le bon tracé assez rapidement ». Cerise sur le gâteau, le coureur ajaccien termine également 1er et champion de France en catégorie master 1 !
 
Seul amateur du groupe de tête Xavier Bartoli savourait cette performance XXL qui lui permet également de valider son ticket pour les Championnats d'Europe à Kamnik en Slovénie le 6 juin, sur un même format, au sein de l’équipe de France : « Avant cette course, je voulais terminer 1er amateur, car il y a beaucoup de professionnels sur ce genre d’épreuve et c’est chose faite. Après, j’aurais préféré terminer vice-champion dans d’autres conditions, mais cela fait partie du jeu. Dans tous les cas, j’aurais fini premier amateur, dans le top 10, peut-être mieux et cela est déjà une énorme satisfaction ».
Désormais reconnu dans le monde du trail national par ses multiples performances, le trailer insulaire espère désormais pouvoir attirer des sponsors pour lui permettre d’aller encore plus haut dans la discipline.




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