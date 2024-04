​L’Assemblea di a Giuventu fait front commun... avant une dernière séance sur l’Autonomie

Ils ont tous entre 16 et 29 ans et ont leurs propres convictions. Ils font partie de groupes issus de tendances aussi diversifiées que celles des Assemblées de Corses. Plusieurs responsables de groupes de l’Assemblée de la jeunesse ont donné rendez-vous à la presse régionale ce jeudi soir, à Ajaccio, en amont de la dernière séance publique, prévue vendredi. « On a toujours travaillé dans un esprit d’unanimité. Tous les rapports qui ont été votés l’ont été à l’unanimité. Nous sommes engagés dans un travail de consensus et de dialogue malgré nos profonds désaccords politiques. Nous avons toutefois toujours réussi à travailler ensemble sur des dossiers comme les transports, la santé mentale ou l’éducation. Nous dépassons l’ensemble des clivages politiques pour avoir une vision la plus partagée possible », se félicite Lisandru Bizzari, vice-président de l’Assemblea tout comme Barbara Pianelli membre également de « Ghjuventù in mossa », le groupe le plus représenté.



Plus de 70 questions orales lors de la dernière mandature



La jeune étudiante a également souhaité dresser un bilan de la mandature, qui prend fin avec la séance publique d’aujourd’hui, dédiée à l’Autonomie : « Il y a en Corse et dans cet hémicycle, des jeunes qui sont particulièrement impliqués avec un nombre de travaux importants : plus de 70 questions orales posées aux membres du Conseil exécutif, plus d’une quarantaine de motions votées, pour la plupart à l’unanimité. Cette 3e mandature a bien fonctionné avec une méthode de travail avec une unanimité constatée sur la plupart des rapports remis à l’Exécutif. Nous sommes dans une dynamique de propositions et d’expressions de notre avis ».



« La question du projet de société doit être centrale »



Une assemblée composée en grande majorité de jeunes nationalistes, mais qui a su travailler avec l’ensemble des groupes présents dont celui présidé par Lisandru Laban-Giuliani, « Avvene giustu è resiliente », qui tend plutôt à gauche : « Le pari c’était celui de dire qu’on peut faire travailler ensemble des jeunes corses issus de plusieurs tendances politiques, à partir du moment où on partage les mêmes priorités pour notre île. Nos trois axes communs sont la défense de la terre, le partage et l’antimafia. Pour autant, les clivages politiques n’ont pas été effacés et notre groupe a pu faire adopter sa propre vision, notamment de l’Autonomie, concernant la volonté de non-régression sociale.».



L’Autonomie, il en sera justement question aujourd’hui tout au long de la dernière séance publique de la mandature. Des débats qui seront sans aucun doute animés et auxquels les thèmes de désaccords pourraient ressembler à qui a déjà été débattu au sein de l’hémicycle. Mais, pour Cyril Peres-Cesari : « La question du projet de société doit être centrale. Une bonne autonomie doit être accompagnée d’un projet de société clair. Aujourd’hui, on n’en voit pas. Dans cette Assemblée, nous avons une conscience politique élevée et poussée, et nous avons une vision de la Corse dans 30 ou 40 ans. On a des idées sur comment elle peut se développer. Personnellement, je ne suis pas pour une politique du « tout public », mais plutôt pour de la création de richesses économiques. Le point positif, c’est, je pense, que nous avons su tirer des leçons des erreurs de certains élus. Nous ne sommes pas pour une division des compétences, mais plutôt pour une agglomération. Ce n’est pas une union de façade, mais un réel travail commun ».



Un travail qui se poursuivra toute la journée afin que ces tous ces jeunes élus, puissent donner leur avis sur le processus, et sur ce que sera la Corse en 2050. Tout un programme.