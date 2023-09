​L’AC Ajaccio accroché par Dunkerque (2-2)

Privé de Mickaël Alphonse, qui avait résilié son contrat dans l’après-midi et de Yacine Bammou blessé lors de l’entrainement de la vieille, l’AC Ajaccio avait décidé de presser haut son adversaire dès le début du match, encore marqué par l'absence de spectateurs, pour cette nouvelle rencontre à huis clos. Mais la première occasion était à mettre au crédit des Nordistes sur une récupération haute, Gnanduillet, l’attaquant Nordiste tirait juste au-dessus du cadre de Michel et faisait passer les premières frayeurs dans la défense ajaccienne (5e).

Une défense qui allait perdre rapidement son arrière gauche, Quemper, blessé derrière la cuisse, après seulement quelques minutes de jeu. Sur une pelouse difficile, les Ajacciens n’arrivaient pas à trouver de solutions offensives.

Pire, ils allaient subir l’ouverture du score à la suite d’un ballon en profondeur du remuant Ghrieb, le longiligne attaquant Gnanduillet, se présentait seul face à Michel et trompait le gardien ajaccien d’un joli ballon piqué (19e).

Alors que l’on attendait une réaction, l’’ACA avait les plus grandes difficultés à s’approcher des buts dunkerquois. Seul un beau mouvement initié par Jabol et Bayala permettait enfin d’entrer dans la surface nordiste.

Mieux organisés et plus juste techniquement, les Nordistes continuaient de se montrer dangereux : Rayan Ghrieb éliminait deux ajacciens et faisat passer des frissons avec son pied gauche mais sa frappe passait juste au-dessus des buts de Michel (31e). Dans la foulée, ce même Ghrieb était encore à deux doigts de doubler la marque.

Dunkerque, plus entreprenant, jouait à sa main et se procurait les meilleures occasions. Pressé haut, les ajacciens avaient les plus grandes peines à sortir proprement les ballons. Le constat était terrible à mi-temps : Balijon, le gardien nordiste n’avait eu aucun arrêt à faire en 1re mi-temps. Olivier Pantaloni, le coach ajaccien avait beau donné de la voix, ses protégés n’y arrivaient pas.

A la sortie des vestiaires, on pouvait observer une équipe acéiste plus concernéet plus en rythme. Cyrille Bayala débordait côté droit et centrait pour Touré aux 6 mètres, qui égalisait à bout portant (49e), pour la plus grande joie des quelques spectateurs autorisés à assister à la rencontre.

Une joie qui allait être de courte durée : sur l’engagement, bien décalé par Bardeli, Gnanduillet encore lui, trouvait le poteau et Ghrieb butait sur Michel (49e), qui déviait la frappe de l’attaquant dunkerquois en corner. Un corner qui allait permettre aux Dunkerquois de reprendre l’avantage sur une tête de Boissier (51e), esseulé au second poteau.

Les Ajacciens allaient encaisser un nouveau coup dur avec une erreur manifeste d’arbitrage. Touré bousculé dans la surface par un défenseur s’écroulait. L’arbitre de la rencontre donnait alors un 2e carton jaune pour simulation à l’attaquant ajaccien, synonyme d’expulsion (55e) ! Un vrai coup dur pour l’ACA déjà réduit à 10 lors de la dernière rencontre à domicile face à Bordeaux.

A 10 contre 11, Dunkerque se créait encore une occasion franche par Ghrieb intenable (61e). Mais, face à l’injustice, l’ACA sonnait dès lors la révolte. Sur un long ballon, Bayala faisait parler sa vitesse et débordait Gambor avant de se présenter seul face au portier nordiste Arnaud Balijon et remportait son duel (65e). En infériorité numérique, l’ACA revenait une nouvelle fois au score. Dunkerque se montrait alors plus prudent et les occasions se faisaient plus rares. L’ACA obtenait finalement un bon match nul au vu des circonstances. Un moindre mal.