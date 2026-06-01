​Isula Bait : le premier leurre pour la pêche conçu à Ajaccio voit le jour

Quitter une activité exercée toute une vie pour vivre de sa passion. C'est le choix qu'a fait Roch Roccaserra. Carrossier de métier pendant plusieurs décennies, l'Ajaccien a décidé en 2024 de donner un nouveau cap à son parcours en ouvrant RS Fishing, un magasin spécialisé dans la pêche en mer, situé aux Bas d'Alata. Aujourd'hui, il franchit une nouvelle étape avec le lancement de l'Isula Bait, un leurre exclusif qu'il présente comme le premier modèle conçu à Ajaccio pour les eaux corses.
Pour Roch Roccaserra, la pêche n'est pas un simple loisir. C'est une passion qui l'accompagne depuis toujours. « Lorsque je cherchais du matériel spécifique, je ne trouvais pas toujours ce dont j'avais besoin sur l'île », explique-t-il. C'est de ce constat qu'est née l'idée d'ouvrir son propre commerce, un lieu pensé comme un espace d'échange entre passionnés autant qu'un magasin spécialisé. « RS Fishing, c'est avant tout un projet de vie », résume-t-il. Un projet profondément ancré dans son territoire, où la mer occupe une place centrale.
Un leurre né sur les côtes corses
Très vite, l'entrepreneur se heurte à une autre frustration : malgré l'offre existante, aucun leurre ne répond parfaitement à ses attentes de pêcheur. Plutôt que de s'en accommoder, il décide de créer le sien. L'Isula Bait voit ainsi le jour après plusieurs mois de développement. Son nom associe le mot corse « Isula » et le terme anglais « Bait », qui signifie appât. Une manière d'affirmer à la fois son identité insulaire et son ouverture à un univers de pêcheurs bien plus large.
Du choix des couleurs au grammage, en passant par les hameçons et le montage, Roch Roccaserra supervise personnellement chaque détail. « J'ai regroupé ce que je trouvais de meilleur sur différents leurres et je l'ai adapté à ma façon de pêcher », explique-t-il.
Conçu autour d'une tête plombée de 70 grammes, l'Isula Bait a notamment été pensé pour accueillir un calamar entier, utilisé comme appât naturel. Sa forme permet de conserver une nage fluide dans le courant, un élément essentiel pour séduire les prédateurs des fonds méditerranéens.
Un leurre né sur les côtes corses
Très vite, l'entrepreneur se heurte à une autre frustration : malgré l'offre existante, aucun leurre ne répond parfaitement à ses attentes de pêcheur. Plutôt que de s'en accommoder, il décide de créer le sien. L'Isula Bait voit ainsi le jour après plusieurs mois de développement. Son nom associe le mot corse « Isula » et le terme anglais « Bait », qui signifie appât. Une manière d'affirmer à la fois son identité insulaire et son ouverture à un univers de pêcheurs bien plus large.
Du choix des couleurs au grammage, en passant par les hameçons et le montage, Roch Roccaserra supervise personnellement chaque détail. « J'ai regroupé ce que je trouvais de meilleur sur différents leurres et je l'ai adapté à ma façon de pêcher », explique-t-il.
Conçu autour d'une tête plombée de 70 grammes, l'Isula Bait a notamment été pensé pour accueillir un calamar entier, utilisé comme appât naturel. Sa forme permet de conserver une nage fluide dans le courant, un élément essentiel pour séduire les prédateurs des fonds méditerranéens.
Pensé pour le denti
Le leurre cible en priorité le denti, souvent considéré comme le poisson roi de la pêche sportive en Méditerranée. Mais il se révèle également efficace sur d'autres espèces comme le pagre ou le chapon. Ses couleurs ne doivent rien au hasard : un dos brun inspiré des roches corses et une partie inférieure phosphorescente destinée à attirer les poissons dans les grandes profondeurs ou lorsque la luminosité diminue. Testé durant plusieurs mois sur les côtes corses, le produit a déjà reçu ses premiers retours positifs. « Les pêcheurs qui l'ont essayé m'ont confirmé son efficacité », assure son créateur.
Si le lancement de l'Isula Bait représente une fierté pour Roch Roccaserra, celui-ci garde les pieds sur terre. Son ambition n'est pas de bâtir une multinationale. « Le but, c'était avant tout de me faire plaisir, de créer quelque chose qui me ressemble et qui soit né ici, à Ajaccio », confie-t-il. À 52 ans, l'ancien carrossier voit dans cette aventure une nouvelle façon de vivre sa passion et de la transmettre. Dans sa boutique, il prend le temps de conseiller, d'échanger et de partager son expérience avec les pêcheurs amateurs comme confirmés.
Et déjà, l'esprit créatif qui l'a conduit à imaginer l'Isula Bait travaille sur de nouveaux projets. « Le prochain produit est déjà en préparation », sourit-il. « Ce sera une surprise, mais toujours dans le même état d'esprit : proposer du matériel pensé par un pêcheur corse pour les pêcheurs. » Une chose est sûre : avec l'Isula Bait, Roch Roccaserra a réussi à transformer une passion de toujours en création locale, portant un peu de la Corse jusque dans les profondeurs de la Méditerranée.
Disponible également en ligne sur https://rsfishing-ajaccio.com/
Le leurre cible en priorité le denti, souvent considéré comme le poisson roi de la pêche sportive en Méditerranée. Mais il se révèle également efficace sur d'autres espèces comme le pagre ou le chapon. Ses couleurs ne doivent rien au hasard : un dos brun inspiré des roches corses et une partie inférieure phosphorescente destinée à attirer les poissons dans les grandes profondeurs ou lorsque la luminosité diminue. Testé durant plusieurs mois sur les côtes corses, le produit a déjà reçu ses premiers retours positifs. « Les pêcheurs qui l'ont essayé m'ont confirmé son efficacité », assure son créateur.
Si le lancement de l'Isula Bait représente une fierté pour Roch Roccaserra, celui-ci garde les pieds sur terre. Son ambition n'est pas de bâtir une multinationale. « Le but, c'était avant tout de me faire plaisir, de créer quelque chose qui me ressemble et qui soit né ici, à Ajaccio », confie-t-il. À 52 ans, l'ancien carrossier voit dans cette aventure une nouvelle façon de vivre sa passion et de la transmettre. Dans sa boutique, il prend le temps de conseiller, d'échanger et de partager son expérience avec les pêcheurs amateurs comme confirmés.
Et déjà, l'esprit créatif qui l'a conduit à imaginer l'Isula Bait travaille sur de nouveaux projets. « Le prochain produit est déjà en préparation », sourit-il. « Ce sera une surprise, mais toujours dans le même état d'esprit : proposer du matériel pensé par un pêcheur corse pour les pêcheurs. » Une chose est sûre : avec l'Isula Bait, Roch Roccaserra a réussi à transformer une passion de toujours en création locale, portant un peu de la Corse jusque dans les profondeurs de la Méditerranée.
Disponible également en ligne sur https://rsfishing-ajaccio.com/
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