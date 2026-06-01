​Isula Bait : le premier leurre pour la pêche conçu à Ajaccio voit le jour

Pensé pour le denti



Le leurre cible en priorité le denti, souvent considéré comme le poisson roi de la pêche sportive en Méditerranée. Mais il se révèle également efficace sur d'autres espèces comme le pagre ou le chapon. Ses couleurs ne doivent rien au hasard : un dos brun inspiré des roches corses et une partie inférieure phosphorescente destinée à attirer les poissons dans les grandes profondeurs ou lorsque la luminosité diminue. Testé durant plusieurs mois sur les côtes corses, le produit a déjà reçu ses premiers retours positifs. « Les pêcheurs qui l'ont essayé m'ont confirmé son efficacité », assure son créateur.



Si le lancement de l'Isula Bait représente une fierté pour Roch Roccaserra, celui-ci garde les pieds sur terre. Son ambition n'est pas de bâtir une multinationale. « Le but, c'était avant tout de me faire plaisir, de créer quelque chose qui me ressemble et qui soit né ici, à Ajaccio », confie-t-il. À 52 ans, l'ancien carrossier voit dans cette aventure une nouvelle façon de vivre sa passion et de la transmettre. Dans sa boutique, il prend le temps de conseiller, d'échanger et de partager son expérience avec les pêcheurs amateurs comme confirmés.



Et déjà, l'esprit créatif qui l'a conduit à imaginer l'Isula Bait travaille sur de nouveaux projets. « Le prochain produit est déjà en préparation », sourit-il. « Ce sera une surprise, mais toujours dans le même état d'esprit : proposer du matériel pensé par un pêcheur corse pour les pêcheurs. » Une chose est sûre : avec l'Isula Bait, Roch Roccaserra a réussi à transformer une passion de toujours en création locale, portant un peu de la Corse jusque dans les profondeurs de la Méditerranée.



Disponible également en ligne sur https://rsfishing-ajaccio.com/