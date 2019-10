​Des protocoles de tranquillité publique signés à Ajaccio

La sécurité est l’affaire de tous et elle reste une préoccupation importante de l’Etat dans l’île. Elle touche aussi bien les grandes villes que les communes avoisinantes ou le monde rural. Dans cette perspective et dans le sillage de l’arrondissement de Sartène (Propriano, Sartène et Bonifacio), cinq protocoles de tranquillité publique ont été signés ce vendredi dans les salons de la préfecture de Région avec les communes d’Alata, Appietto, Afa, Cargèse et Pietrosella.





À la table des discussions et autour de Josiane Chevalier, préfète de Corse, les cinq maires concernés (Etienne Ferrandi, François Faggianelli, Pascal Miniconi, François Garidacci et Jean-Baptiste Luccioni) ainsi que le général Tony Mouchet, commandant en chef de la gendarmerie de Corse et Sabrina Perrault, commandante de la compagnie d’Ajaccio. « L’Etat veut être au plus près des élus des territoires, assure en guise de préambule, la préfète de Corse, il existe divers types d’insécurité dans ces communes entre le vandalisme, le débroussaillement la divagation des animaux ou encore la circulation. »

Avant la prise de parole de chacun des maires, le général Tony Mouchet veut aller au-delà du simple symbole concernant ces signatures. « Il est important, explique-t-il, d’adapter nos services. Pour cela, nous devons échanger et diagnostiquer. Nous sommes tous ancrés dans le terroir. Il y a un travail de fond à concrétiser et il doit être mis en place avant les conflits. C’est aussi un travail de confiance. »



Des problématiques spécifiques

Les cinq maires concernés par ces protocoles ont évoqué, chacun, les problèmes spécifiques rencontrés. Il ressort tout particulièrement la circulation à Alata, Appietto et Afa avec de nombreux accidents mortels ces dernières années mais aussi les cambriolages, l’incivilité environnante (abandon de véhicules…). « La jeunesse constitue une préoccupation majeure, souligne Etienne Ferrandi, alcoolisme, conduite à risque… » De son côté, Paul Miniconi a évoqué le douloureux épisode d’octobre 2018 où des actes de vandalisme avaient sévi sur Afa (poubelles brûlées, tags…). « Tout est depuis rentré dans l’ordre, assure-t-il, mais nous devons veiller au grain. En revanche, l’axe routier de la commune est très emprunté en raison du trafic important sur la D61. »





Appietto reste également concerné par la circulation mais aussi le vol, les véhicules abandonnés et le braconnage. Pour Cargèse, la problématique est différente : écobuage en dehors des périodes autorisées, scooters la nuit…

Enfin, Jean-Baptiste Luccioni, maire de Pietrosella a rappelé que « si la petite délinquance est moindre, nous devons anticiper pour éviter des dérives plus grandes. Il faut, au sein de la commune scinder la problématique entre la période estivale et le reste de l’année, éviter que les anciens soient repliés sur eux-mêmes en zone rurale et que les jeunes s’adonnent aux pratiques addictives. »





La réunion portait donc sur la phase de concrétisation d’un projet élaboré en amont et pour lequel tous avaient travaillé. « Ces documents témoignent d’un véritable travail participatif pour atteindre des objectifs qui nous sont communs à tous, rajoute Josiane Chevalier, protéger et rassurer la population. Il s’agit de répondre aux préoccupations des habitants en matière de tranquillité publique, de promouvoir l’esprit civique, d’améliorer la réactivité des forces de l’ordre et d’accroître l’efficacité de la prévention de proximité. »

Des réunions régulières vont se succéder de manière à traduire au mieux cette volonté d’avancer concrètement sur le terrain. D’autres communes sont appelées, elles aussi, à court ou moyen terme, à s’inscrire dans cette démarche…