​CorsiFight 2025 : la grande nuit du kick-boxing revient ce samedi à Ajaccio

Le message est clair : le CorsiFight doit être une vitrine de la boxe pieds-poings insulaire et un tremplin pour les talents émergents. En ouverture, les travées du Pascal-Rossini encourageront deux jeunes locaux du club : Johan Rouchel, qui fera ses grands débuts sur le ring et Anthony Bartoli, également novice, opposé à Antoine-Marie Pieri du R9 Boxing (Solenzara).

Une première mise en bouche avant une série d’affrontements amateurs réunissant la crème des clubs corses : KTP MMA Scola, BKM, KBC Lucciana, Boxing Club de Porto-Vecchio, Corsica Muay Thaï, Fight Training Center (Pitbull Gym), et bien sûr l’Aiacciu Muay Thaï.

Parmi les têtes d’affiche amateurs : Karim Asaas, champion de France 2024-2025 Classe B en kick-boxing (-71 kg), qui affrontera le champion de France de K1 de la même catégorie. Un duel explosif entre deux champions qui feront tous deux leurs premiers pas en Classe A.

Le volet professionnel de la soirée s’annonce tout aussi prometteur avec les premiers pas chez les pros pour Paul-Antoine Lanfranchi en -78 kg (Aiacciu Muy Thai) et Laura Delogu (Balagne Boxing School) en -71 kg

Le dernier pensionnaire de l’Aiacciu Muay Thaï engagé, Stéphane Genta, tiendra le rôle de vedette de la soirée. En moins de 75 kg, il entame sa deuxième saison professionnelle et devra confirmer sa montée en puissance, lui qui reste sur une victoire par KO à Ghisonaccia. Boxeur technique, explosif et apprécié du public, il aura à cœur - devant les siens - de franchir un nouveau cap.

​

Gymnase Pascal-Rossini – Ajaccio

Début du gala : 20h

Ouverture des portes : 18h (billetterie sur place)

Tarifs : Ring : 30 €, Gradins : 20 €

Préventes conseillées : 06 68 14 80 86 (Ajaccio & Bastia)

Buvette et restauration sur place