​Battu à Nancy (1-0), l’ACA quitte la coupe de la Ligue

Dans la lignée de ses sorties précédentes, l’ACA se présente à Picot avec l’ambition de poursuivre l’aventure. Comme face à VA, le coach ajaccien a choisi le turn-over. Coutadeur et Choplin au repos, Zady blessé et Cavalli suspendu, c’est une équipe très jeune qui débute. Ambitieux, les Ajacciens dominent durant un gros quart d’heure en pressant leur adversaire très haut. Mendes s’offre même une belle occasion d’un tir puissant (18e). Le tempo est donné et l’ACA reste à son avantage. Si le jeu s’équilibre par la suite, les deux équipes parviennent, dans ce mano à mano, à se neutraliser. À ce jeu, les occasions se font rares. Il faudra tout de même une superbe parade de Leroy sur un superbe coup franc de Bertrand à quelques secondes de la pause (45e).



L'ACA plie à l'heure de jeu

Au retour des vestiaires, le scénario ne change guère mais si les Acéistes se créent une belle occasion sur un centre en retrait de Courtet que Mendes est tout près de mettre au fond (54e), les Lorrains prennent peu à peu l’ascendant grâce à leur impact physique et un jeu fluide. Cissokho, qui manque le cadre de peu à la suite d’un bon mouvement (63e) et Muratori d’un long raid, font vaciller la défense ajaccienne. La troisième occasion fera mouche. Déboulé de Néry sur la droite et centre repris par Dembélé à la suite d’un tir de Donah Ndoh (67e). Le match vient de basculer. Les Lorrains conservent l’emprise sur la rencontre, insistent sur les couloirs et il faut un sauvetage désespéré de Huard pour éviter le pire sur un centre de Cissokho (77e). En toute fin de rencontre, les "rouge et blancs" s'efforcent de jeter leurs forces dans la bataille. En vain. Coup d'arrêt pour l'ACA qui retrouvera le championnat vendredi à Auxerre.