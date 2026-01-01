​Ajaccio a fêté la Saint-Vincent

Dégustation, messe, procession et soirée vigneronne

Comme le rappelle, le propriétaire du domaine Terra di l’Apa : « « Saint-Vincent c’est le saint patron des vignerons et donc notre protecteur. On le fête chaque année, le week-end qui suit le 22 janvier pour permettre au maximum d’y participer. Cela permet de célébrer l’amitié et le partage autour du vin. Nous sommes très contents que la fête de l’AOP d’Ajaccio se fasse au cœur de ville sous la Halle du Marché » Après les dégustations qui ont débuté en fin de matinée, la journée s’est poursuivie avec les messes, processions religieuses, puis le traditionnel percement de la barrique et l’intronisation du parrain et de la marraine de l’édition 2026 (Marcel Guidicelli et Marielle Gaudry). Après le partage du vin nouveau, la Halle du Marché s’est transformée en bar à vin lors d’une soirée festive avec le groupe Coco Pops, qui a attiré la foule des grands soirs.



Partenaire et co-organisateur de l’évènement, Christelle Combette, Président de l’OIT du Pays d’Ajaccio ajoute : L’OIT du Pays d’Ajaccio axe sa politique sur l’identité et les traditions et il est normal de parler des vins, des producteurs et des vignerons, qui nous proposent leur savoir-faire tout au long de l’année et encore plus lors de cette journée. Cela faisait plusieurs années que nous célébrons la Saint-Vincent dans plusieurs endroits de la Vile. Nous avons choisi cette année, la Halle du Marché, qui s’y prête merveilleusement, pour organiser cet évènement. Cela permet une rencontre intéressante entre l’ensemble des producteurs qui sont présent ici toute l’année et les vignerons de l’AOP d’Ajaccio » . L’AOP d’Ajaccio compte aujourd’hui une vingtaine de vignerons pour environ 250 hectares de vignes plantées et dont le cépage roi est bien évidemment le sciaccarellu.

