​Ajaccio : Mario Sépulcre expose ses microcosmes à Locu Teatrale

Portraits, natures mortes, peintures oniriques, Christs, Madonne, l’artiste-peintre insulaire Mario Sépulcre, bien connu pour le particularisme de son art qui nous rappelle les maîtres anciens, organisait, ce mercredi à l'Espace Culturel Locu Teatrale, un vernissage sur le thème des miniatures. Une centaine d’œuvres de 5x5cm à 15x5 cm y sont, ainsi présentées au public durant une semaine. « C’est un travail de deux années, rappelle l’artiste qui avait exposé une trentaine de miniatures il y a déjà quelques temps, l’idée est venue alors que j’étais sur des fresques pour des chantiers très longs. Le soir, je m’amusais à réaliser, avec la même technique, le même savoir-faire et les mêmes thèmes, des petites toiles à l’huile sur bois. Une exposition avait déjà été organisée il y a un an et demi, cette fois, j’ai réuni toutes les pièces. »



Un artiste « résistant »

Un travail particulièrement minutieux où les moindres détails (plis, couleurs, dégradés, ombres…) ont été repris par l’artiste. Pour un résultat bluffant qui a ravi une assistance composée de fidèles, curieux mais aussi d' officiels (Simone Guerrini, adjointe déléguée à la culture, Sébastien Quenot représentant la Collectivité de Corse, Vannina Buresi, élue…). L’exposition se décline donc en un véritable microcosme rappelant, si besoin est à la fois Pascal et ses deux Infinis ou la pensée d’Hermès Trimégiste (..."Ce qui est haut est comme ce qui est en bas…Pour que s’accomplisse le miracle de l’Unité..."). On aura vite compris que, dans la lignée des grands maîtres qui l’ont inspiré, Mario Sépulcre s’efforce, à travers ses œuvres, de faire passer un message philosophico-spirituel, ce qui le place, bien souvent, à contre-courant de l’art actuel. « J’assume ce côté quelque peu résistant, rajoute-t-il, il est important, dans la société de consommation où nous vivons, de nous efforcer, nous autres artistes, de transmettre ces messages, tel un fil d’Ariane. Pour les générations futures… »

L’exposition s’achèvera jeudi 28 novembre par un débat sur le thème : « Vers une nouvelle renaissance de l’art dans notre société ? »