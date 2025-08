​AC Ajaccio : le collectif "Biancu è Rossu" réclame la démission de la direction et de "toutes les personnes ayant contribué à la dérive actuelle"

L’AC Ajaccio s’enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. Après la journée d’hier, marquée par de nouvelles révélations du journaliste Romain Molina, et l’allocution de Johan Cavalli, le directeur sportif, le club semble au bord du précipice. Dans ce contexte, si compréhensifs, jusqu’à présent, le « Cullettivu Biancu è Rossu » est monté au créneau, ce mardi 5 août et demande le départ immédiat de Franck Leloup et Alexandre Demuth : « Face à l’effondrement progressif de notre club, acté par la rétrogradation en National 1 prononcée par la DNCG, et à l’incapacité évidente de l’actuelle direction à garantir la survie de l’AC Ajaccio, le Cullettivu Biancu è Rossu demande la démission immédiate du Directeur Général et du Directeur Financier du club ».



« Il est temps d’assumer les responsabilités de cette situation catastrophique dans laquelle se trouve notre club »

Mais, et pour la première fois, les socios ajacciens appellent aussi au départ des dirigeants actuels : « Au-delà de ces deux figures, nous appelons de manière responsable à un profond changement de gouvernance, tant sur le plan sportif qu’administratif, incluant le départ de toutes les personnes ayant contribué à la dérive actuelle. Depuis plusieurs saisons, la gestion du club, marquée par un manque de transparence, de prévoyance et de cohérence stratégique, a mené à une impasse dramatique. L’heure n’est plus aux demi-mesures ni aux faux-semblants. Il est temps d’assumer les responsabilités de cette situation catastrophique dans laquelle se trouve notre club » et ajoute que leur maintien à la tête du club « constitue un obstacle à toute tentative de redressement, de reprise ou de reconstruction. Dans les jours à venir, nous solliciterons des potentiels socios professionnels et entrepreneurs engagés, prêts à s’impliquer concrètement dans une nouvelle dynamique ».