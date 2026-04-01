​AC Ajaccio : de la chute à la renaissance, cap sur la Régional 1

Il y a parfois des saisons qui racontent bien plus qu’un simple parcours sportif. Celle de l’AC Ajaccio en fait partie. Relégué administrativement en Régional 2 à l’été dernier après un dépôt de bilan, le club ajaccien vient de franchir une première étape majeure dans sa reconstruction : la montée en Régional 1, validée ce dimanche à quatre journées de la fin.



Un match nul vierge (0-0) sur la pelouse de la réserve du Gallia Lucciana aura suffi au bonheur des Ajacciens. Avec une avance désormais insurmontable, et avec un goal average particulier favorable, notamment face à leurs adversaires de ce dimanche, les hommes d’Anthony Lippini sont assurés d’évoluer au 6e échelon du football français la saison prochaine. Une performance loin d’être anodine au regard du contexte.



Car il y a encore quelques mois, l’ACA évoluait en Ligue 2, après un passage en Ligue 1 lors de la saison 2022-2023. La chute aura été brutale : cinq divisions perdues en un été, conséquence de graves difficultés financières. Un séisme pour une institution du football corse, contrainte de repartir presque de zéro.



Mais dans l’adversité, le club ajaccien a su retrouver des ressources. Reparti in extremis en Régional 2, avec une nouvelle direction et un projet recentré, l’ACA a rapidement pris la mesure de son championnat. Leader solide, régulier, il a su imposer sa cadence et afficher une constance qui lui permet aujourd’hui de regarder à nouveau vers le haut.



Second objectif : le titre de champion de R2



Dans un communiqué, le club n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction, tout en gardant la tête froide : « Cette première marche gravie dans la hiérarchie est une étape importante dans notre projet de reconstruction. Le chemin est certes encore très long, mais un peu moins désormais […] Nous devons maintenant nous concentrer sur le second objectif : le titre. »



Car la saison est loin d’être terminée. En tête du championnat, l’AC Ajaccio vise désormais le titre de champion de Corse de Régional 2, avec notamment la réserve du FC Borgo dans son sillage. Un objectif à la hauteur de l’ambition retrouvée du club.



Au-delà du classement, cette montée porte une dimension symbolique forte. Elle incarne le début d’une renaissance pour un club meurtri mais toujours debout. Le plus dur reste à venir. Mais pour la première fois depuis longtemps, l’AC Ajaccio avance dans la bonne direction. Une remontée sportive, mais surtout une reconquête identitaire.