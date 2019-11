​87 sujets au conseil municipal : la Gauche Ajaccienne monte au créneau…

On s’attendait aux prémices de présentation de la prochaine liste de Gauche à l’occasion des municipales de mars prochain, ce mercredi à l’Hôtel Best Western d’Ajaccio où Etienne Bastelica, Paul-Antoine Luciani et Jean-Marc Ciabrini, représentants la Gauche Municipale Ajaccienne avaient convié la presse. Il en fut, en réalité, tout autre… Présentant des piles entières de dossiers, les responsables ont évoqué le prochain conseil municipal extraordinaire, ce lundi 25 novembre. « Je suis élu municipal depuis 1983, peste Paul-Antoine Luciani, c’est la première fois que nous avons 87 sujets à traiter ! Sachant, en outre, que nous n’avons reçu les différents dossiers que ce lundi. »





Pour les représentants de la Gauche Ajaccienne, impossible de travailler sur les différentes thématiques en si peu de temps. « La voix de l’opposition ne pourra ainsi pas s’exprimer, renchérit Etienne Bastelica, c’est une volonté manifeste. On va renvoyer les débats devant les juges. Et s’il n’y a pas de débat, quel est l’intérêt d’organiser un conseil municipal ? C’est une simple chambre d’enregistrement. »





Dans un courrier envoyé au maire d’Ajaccio, les responsables demandent le report de l’approbation du PLU et l’arrêt du Site Patrimonial Remarquable (SPR) à une séance spécifique. « Pourquoi pas entre le 3 et le 10 décembre, ce qui laisserait aux conseillers le temps de prendre connaissance de dossiers stratégiques impossibles à appréhender en cinq jours ouvrables (NDLR : le document comporte 7 000 pages). « Il n’y a pas photo entre le travail de l’ancienne mandature et celle-ci concernant le PLU, ironise Etienne Bastelica, il y avait eu beaucoup d’échanges, peu de contestations et de recours. Ici, nous sommes dans l’opacité la plus totale… »





Autre point souligné par les élus de l’opposition dans le courrier, la proposition d’adopter par anticipation une part significative du budget d’investissement 2020 à hauteur de 25% des dépenses d’équipement votées au budget 2019, soit un peu plus de trois millions d’euros. « Dans la fiche qui énumère les postes concernés par ces dépenses, une ligne concerne les espaces verts. Nous demandons donc, partout où cela est possible, une plantation d’arbres de haute tige en particulier dans le parking du centre commercial des Salines, qui était arboré dans le projet initial. »

Enfin, la situation du quartier du Loretto (35 millions d’euros déjà déboursés pour l’encoffrement des cuves) a été également évoquée… « Un cadre contractuel devait être envisagé entre les différents acteurs. Pour autant, la question juridique n’a pas été traitée… »

Un conseil municipal extraordinaire, sur fond de campagne électorale, qui risque d’être chaud-bouillant ce lundi à la Maison Carrée…