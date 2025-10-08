CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
​« Infinity Trail Porticcio » : il n’en restera qu’un ! 08/10/2025 Ajaccio : les pêcheurs bloquent les locaux de l'Urssaf 08/10/2025 Festival Arte Mare : « Promis le ciel » ou une plongée dans la communauté subsaharienne installée en Tunisie. 08/10/2025 Calvi : une maison en feu face à l’hôpital 08/10/2025

​« Infinity Trail Porticcio » : il n’en restera qu’un !


Patrice Paquier Lorenzi le Mercredi 8 Octobre 2025 à 14:40

A l’initiative de l’association Ultra Backyard Porticcio, une course au format un peu spécial se déroulera à partir de ce vendredi 10 octobre 2025 à partir de 12h. Une centaine de coureurs s’élanceront toutes les heures pour une boucle de 6,7 km au sein de la station balnéaire. Au bout de plusieurs dizaines heures de course, le vainqueur sera celui qui sera toujours debout ! Plus de 120 participants prendront le départ de l'épreuve depuis la CCAS de Porticcio.



Le concept d'Infinity Trail arrive à Porticcio ce vendredi 10 octobre à partir de 12h
Le concept d'Infinity Trail arrive à Porticcio ce vendredi 10 octobre à partir de 12h
Réaliser une boucle de 6,7 km en moins d’une heure, autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un coureur en lice ! C’est le nouveau concept et défi proposé par Alain Mazoyer, par le biais de son association Ultra Backyard Porticcio, qui a pour objectif le développement et la promotion du sport. Membre du CO Porticcio, et déjà à l’initiative de plusieurs manifestations comme le « Run and Gun », l’Ajaccien a ainsi importé un modèle de course né aux USA et qui fait fureur dans le monde du trail.
 
Créé par Lazarus Lake, l’organisateur de la célèbre et mythique Barkley dans le Tennessee, le principe est très simple, comme l’explique Alain Mazoyer : « Le parcours est une boucle de 6,706 km. Il y a un départ toutes les heures. Il faut ainsi faire la boucle en moins d’une heure. Si vous la terminez avant, vous pouvez vous reposer en attendant le départ de la prochaine boucle donc une heure plus tard que la précédente. Par exemple : si vous terminez la 1ère boucle en 45 minutes, vous avez 15 minutes avant le prochain départ. Si vous terminez la boucle en 58 minutes, vous n’aurez que 2 minutes de repos avant le prochain départ. Le but est simple : faire le plus de boucles possible dans les temps. Le vainqueur est la dernière personne à réussir à faire une boucle complète ».

​« Infinity Trail Porticcio » : il n’en restera qu’un !
« Une gestion de l’effort primordiale »

Dès vendredi 12h, le départ sera donné du QG installé pour l’occasion à la CCAS de Porticcio. Toutes les heures, les coureurs partiront en direction de la Tour de Capitellu avant de revenir sur la route départementale par le chemin de l’Alta Rocca, puis d’aller vers le parking des Tamaris avant un aller-retour vers les commerces et l’Office de tourisme de Porticcio avant de regager la CCAS. « C’est une course longue et exigeante où la gestion de l’effort sera primordiale. Toutes les 3 heures, nous allons leur proposer un ravitaillement avec des spécialités corses et d’autres aliments car ils auront besoin également se bien s’alimenter ! », indique Alain Mazoyer avant d’ajouter quelques précisions sur le profil des participants : « Beaucoup viennent du continent, mais nous aurons également des coureurs insulaires, habitués des longues distances. Ce sera l’occasion pour certains de réaliser un marathon (dès la 7e boucle) sur un format différent. Nous avons l’ambition de pérenniser cette manifestation tous les ans ». 

Selon l’organisateur, les derniers concurrents pourraient dépasser les trente heures de course, et le premier pourrait terminer la dernière boucle dans la matinée de dimanche.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos