​« Infinity Trail Porticcio » : il n’en restera qu’un !

« Une gestion de l’effort primordiale »



Dès vendredi 12h, le départ sera donné du QG installé pour l’occasion à la CCAS de Porticcio. Toutes les heures, les coureurs partiront en direction de la Tour de Capitellu avant de revenir sur la route départementale par le chemin de l’Alta Rocca, puis d’aller vers le parking des Tamaris avant un aller-retour vers les commerces et l’Office de tourisme de Porticcio avant de regager la CCAS. « C’est une course longue et exigeante où la gestion de l’effort sera primordiale. Toutes les 3 heures, nous allons leur proposer un ravitaillement avec des spécialités corses et d’autres aliments car ils auront besoin également se bien s’alimenter ! », indique Alain Mazoyer avant d’ajouter quelques précisions sur le profil des participants : « Beaucoup viennent du continent, mais nous aurons également des coureurs insulaires, habitués des longues distances. Ce sera l’occasion pour certains de réaliser un marathon (dès la 7e boucle) sur un format différent. Nous avons l’ambition de pérenniser cette manifestation tous les ans ».



Selon l’organisateur, les derniers concurrents pourraient dépasser les trente heures de course, et le premier pourrait terminer la dernière boucle dans la matinée de dimanche.