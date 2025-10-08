​« Infinity Trail Porticcio » : il n’en restera qu’un !

Réaliser une boucle de 6,7 km en moins d’une heure, autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un coureur en lice ! C’est le nouveau concept et défi proposé par Alain Mazoyer, par le biais de son association Ultra Backyard Porticcio, qui a pour objectif le développement et la promotion du sport. Membre du CO Porticcio, et déjà à l’initiative de plusieurs manifestations comme le « Run and Gun », l’Ajaccien a ainsi importé un modèle de course né aux USA et qui fait fureur dans le monde du trail.
Créé par Lazarus Lake, l’organisateur de la célèbre et mythique Barkley dans le Tennessee, le principe est très simple, comme l’explique Alain Mazoyer : « Le parcours est une boucle de 6,706 km. Il y a un départ toutes les heures. Il faut ainsi faire la boucle en moins d’une heure. Si vous la terminez avant, vous pouvez vous reposer en attendant le départ de la prochaine boucle donc une heure plus tard que la précédente. Par exemple : si vous terminez la 1ère boucle en 45 minutes, vous avez 15 minutes avant le prochain départ. Si vous terminez la boucle en 58 minutes, vous n’aurez que 2 minutes de repos avant le prochain départ. Le but est simple : faire le plus de boucles possible dans les temps. Le vainqueur est la dernière personne à réussir à faire une boucle complète ».
Créé par Lazarus Lake, l’organisateur de la célèbre et mythique Barkley dans le Tennessee, le principe est très simple, comme l’explique Alain Mazoyer : « Le parcours est une boucle de 6,706 km. Il y a un départ toutes les heures. Il faut ainsi faire la boucle en moins d’une heure. Si vous la terminez avant, vous pouvez vous reposer en attendant le départ de la prochaine boucle donc une heure plus tard que la précédente. Par exemple : si vous terminez la 1ère boucle en 45 minutes, vous avez 15 minutes avant le prochain départ. Si vous terminez la boucle en 58 minutes, vous n’aurez que 2 minutes de repos avant le prochain départ. Le but est simple : faire le plus de boucles possible dans les temps. Le vainqueur est la dernière personne à réussir à faire une boucle complète ».
« Une gestion de l’effort primordiale »
Dès vendredi 12h, le départ sera donné du QG installé pour l’occasion à la CCAS de Porticcio. Toutes les heures, les coureurs partiront en direction de la Tour de Capitellu avant de revenir sur la route départementale par le chemin de l’Alta Rocca, puis d’aller vers le parking des Tamaris avant un aller-retour vers les commerces et l’Office de tourisme de Porticcio avant de regager la CCAS. « C’est une course longue et exigeante où la gestion de l’effort sera primordiale. Toutes les 3 heures, nous allons leur proposer un ravitaillement avec des spécialités corses et d’autres aliments car ils auront besoin également se bien s’alimenter ! », indique Alain Mazoyer avant d’ajouter quelques précisions sur le profil des participants : « Beaucoup viennent du continent, mais nous aurons également des coureurs insulaires, habitués des longues distances. Ce sera l’occasion pour certains de réaliser un marathon (dès la 7e boucle) sur un format différent. Nous avons l’ambition de pérenniser cette manifestation tous les ans ».
Selon l’organisateur, les derniers concurrents pourraient dépasser les trente heures de course, et le premier pourrait terminer la dernière boucle dans la matinée de dimanche.
Dès vendredi 12h, le départ sera donné du QG installé pour l’occasion à la CCAS de Porticcio. Toutes les heures, les coureurs partiront en direction de la Tour de Capitellu avant de revenir sur la route départementale par le chemin de l’Alta Rocca, puis d’aller vers le parking des Tamaris avant un aller-retour vers les commerces et l’Office de tourisme de Porticcio avant de regager la CCAS. « C’est une course longue et exigeante où la gestion de l’effort sera primordiale. Toutes les 3 heures, nous allons leur proposer un ravitaillement avec des spécialités corses et d’autres aliments car ils auront besoin également se bien s’alimenter ! », indique Alain Mazoyer avant d’ajouter quelques précisions sur le profil des participants : « Beaucoup viennent du continent, mais nous aurons également des coureurs insulaires, habitués des longues distances. Ce sera l’occasion pour certains de réaliser un marathon (dès la 7e boucle) sur un format différent. Nous avons l’ambition de pérenniser cette manifestation tous les ans ».
Selon l’organisateur, les derniers concurrents pourraient dépasser les trente heures de course, et le premier pourrait terminer la dernière boucle dans la matinée de dimanche.
-
Le maire de Lecci condamné pour prise illégale d’intérêt
-
Communauté des communes Pasquale Paoli : Paulu Santu Parigi et François Sargentini condamnés pour favoritisme
-
Ajaccio : les pêcheurs bloquent les locaux de l'Urssaf
-
Calvi : une maison en feu face à l’hôpital
-
A màghjina - A Torra d’Omigna, à l’orizonte di Carghjese