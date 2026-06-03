​« Et si on se faisait Saint-Jacques-de Compostelle ? » : le pari fou de cinq amis corses

L’incroyable patrimoine architectural et religieux de l’Espagne



Sur le chemin, les Ajacciens découvrent aussi une incroyable fraternité internationale. Des Brésiliens, des Coréens, des Italiens… « On mangeait ensemble le soir dans les auberges. Très vite, il y avait quelque chose de fort entre les pèlerins. » Mais au-delà de l’effort physique, c’est surtout l’expérience intérieure qui marque les cinq amis. « Quand tu marches, tu ne penses plus. Tu te remets en question. » Par moment, chacun ressent le besoin de s’isoler quelques kilomètres. « Tu peux discuter pendant des heures puis, d’un coup, avoir envie d’être seul dans ta bulle. Tout le monde respectait ça. »



Chaque jour ou presque, les marcheurs traversent villages, champs verdoyants, cathédrales et petites églises espagnoles magnifiquement restaurées. León, Burgos, les plaines de Castille… les paysages impressionnent autant que le patrimoine religieux. « On en a pris plein les yeux. Même dans de petits villages, les églises sont dans un état remarquable. On sent que l’Espagne investit énormément dans son patrimoine architectural et religieux. »



Avant le départ, l’abbé Ange-Marie de Bastelica était venu les bénir à l’aéroport et leur remettre des images pieuses qu’ils ont conservées tout au long du voyage. Sur le chemin, ils prennent l’habitude de prier dans chaque église traversée. « Cette spiritualité apaise l’âme sans l’anesthésier. » Loin des clichés, leur pèlerinage n’a rien d’une fuite ou d’une pénitence. « Nous ne sommes pas partis pour me faire pardonner quoi que ce soit. Nous sommes partis pour être en paix avec moi-même. »



Le 28 mai, après près de 800 kilomètres parcourus à pied, les cinq amis atteignent enfin la majestueuse cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un moment chargé d’émotion… mais aussi de nostalgie. « Quand on arrive, finalement, on se dit déjà : c’est fini… » Une phrase résume aujourd’hui leur aventure : « Ne fais pas le pèlerin pour le but. C’est le chemin qui façonne le pèlerin. » Et pour eux, une chose est certaine : ce voyage n’était pas une fin. « C’est peut-être simplement le début du chemin de la vie. ». Avis aux amateurs